Tonos de cabello rojo en morenas que te harán lucir más sexy

El rojo es uno de los tonos más sensuales que aporta calidez y volumen al cabello, sin embargo también es uno de los más temidos por las morenas, pues anteriormente se tenía la creencia de que el color no favorecía a este tono de piel ¡Pero no más!, varias famosas como Tyra Banks y Rihanna han probado que esto es totalmente falso y que el cabello rojo en morenas es uno de los looks más bellos. A continuación te presentamos varias opciones de acuerdo a tu estilo.

Tonos de cabello rojo en morenas para cada estilo

Sutil

Para las morenas que solo quieren añadir un poco de calidez a su rostro sin llegar a un rojo muy evidente, un castaño rojizo crea una apariencia natural.

cabello rojo en morenas

Cálido

Para quienes buscan experimentar con tonos cálidos, un tono rojizo mauve crea movimiento y dimensión en el cabello y puede llevarse degradado.

Vino caliente

Este efecto inspirado en la bebida de invierno mantiene la base natural oscura de las morenas y añade toques rojizos al cabello.

Caoba

El contraste entre una base oscura y luces en tono castaño rojizo claro aporta calidez y movimiento a tu cabellera.

cabello rojo en morenas

Castaño rojizo

Un balayage castaño rojizo con puntas rubias crea un efecto de iluminación perfecto para las morenas.

Rojo cenizo

El rojo cenizo y en cabello castaño son una de las combinaciones más hermosas y naturales.

