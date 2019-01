¿Cuántas veces al mes puedo tomarme una pastilla del día siguiente?

Una de las preguntas más frecuentes en cuanto a este tema. La pastilla del día siguiente es un método anticonceptivo de emergencia. Se utiliza cuando no se usó protección o el método anticonceptivo falló.

La pastilla funciona al retrasar o inhibir la ovulación. De esta manera se impide la fertilización del óvulo por el espermatozoide. Se utilizan máximo tres días después de la relación sexual. Entre más tiempo pase, los efectos disminuyen.

No son dulces y es peligroso tomarla seguido

Las pastillas tienen una gran carga hormonal, y no es conveniente recurrir a ellos de forma seguida. Muchos han confundido su consumo dado que no se pide receta médica para poder adquirir una, al contrario de otros países.

Tu cuerpo no puede recibir seguido la cantidad de hormonas que manda esa pastilla a tu cuerpo. Máximo puedes tomarla 1 o 2 veces al año, pero de ninguna manera puede rebasar esa dosis. Si puedes evitarlo, mucho mejor.

Recordemos que la pastilla del día siguiente no protege de enfermedades de transmisión sexual y no puede tomarse a la ligera. Debe tomarse con cuidado, y siempre se recomienda ir al ginecólogo antes o después de su consumo, y realizarte los exámenes necesarios para poder asegurarte de no haber contraído ninguna enfermedad.

