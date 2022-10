10 pequeñas frases que pueden cambiar tu vida en 2015

Nos quedan unas horas para terminar el año. En estas fechas, hacemos propósitos, por lo general relacionados con nuestro cuerpo, con nuestro estilo de vida. La mente juega un papel importante, no lo olvides. Las frases adecuadas pueden hacer por nosotros más de lo que imaginamos.

No existen atajos para la felicidad, pero casi todos estamos de acuerdo en que la buena actitud es básica. Así que, al momento de hacer tu lista de propósitos, sé realista y ten en cuenta las siguientes frases.

“Por favor”

Una frase pequeñísima que habla de buenos modales y que deberíamos usar más seguido porque nos ayuda a conectar con los demás. Piénsalo: cuando alguien te pide algo, ¿no prefieres hacerlo cuando te lo pide “por favor”?

“Gracias”

Decir gracias no sólo cuando el otro hizo algo por nosotros, sino también cuando nos dijo algo agradable. A veces no sabemos reaccionar a los cumplidos. Los psicólogos aseguran que decir “gracias” no sólo es un gesto para recibir con agrado las palabras del otro, sino que nos ayuda a creerlas.

“¿Cómo puedo ayudarte?”

¿Cómo ayudar al otro cuando pasa por un momento difícil? La mejor manera tal vez sea ofrecerle ayuda. Porque no podemos adivinar las necesidades ajenas, siempre es mejor preguntar.

“¿Puedes ayudarme?”

A algunos nos cuesta pedir ayuda. A veces pensamos que al pedir ayuda pareceremos incompetentes, pero no podemos sobrevivir solos. Todos, absolutamente todos necesitamos ayuda en determinadas situaciones, y apoyarnos en los demás nos hará vivir más felices, hará menos pesadas nuestras preocupaciones.

“No”

¿Cómo concentrarte más y mejor, en este mundo hiperconectado? El secreto está en decir “no”. No se trata de adoptar una postura negativa, sino de aprender a discriminar, de no comprometerse con cosas que no son tan importantes o que terminarán por desgastarnos.

“Buenas noches”

El poder de esta frase tiene que ver con hacer evidente, ante los demás y ante ti mismo, que es hora de dormir. Está comprobado que muchas veces estamos cansados, pero nos rehusamos a ir a la cama. ¿Por qué? Pendientes, trabajo, compromisos, muy a menudo el componente social.

Di buenas noches, retírate y descansa: es de humanos descansar.

“Lo lamento, discúlpame”

Ya hemos hablado varias veces de lo difícil que resulta a veces pedir disculpas. Pero hay que hacerlo. Disculparse aligera cargas y limpia conciencias. Equivocarse es lo más común del mundo, así que debemos reconocerlo y decirlo en voz alta. Recuerda disculparte sin hacer trampas.

“¡Vámonos!”

Esta minifrase se refiere a recuperar el espíritu aventurero, salir, arriesgarse un poco, emprender el viaje, la liberadora huida. Vete de viaje: está comprobado por la ciencia que viajar nos hace más felices.

“Estoy fuera de la oficina”

Ésta no es una frase que se diga (más bien se escribe), pero hay que usarla más seguido. Ya te explicamos por qué no debes responder correos de trabajo en fines de semana. No importa qué tan comprometido estés con tu trabajo: usa los fines de semana para descansar.

“Sólo respira”

Una frase para que te la digas a ti mismo, en momentos difíciles, estresantes, cuando ya estás harto del panorama. Respira. Profundamente. Pronuncia la frase y lleva a cabo ese pequeño e indispensable ritual que puede devolverte la calma.