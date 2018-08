Cómo enviarle un mensaje a una persona que te tiene bloqueada por WhatsApp

Primero identifica si te bloquearon

La primera señal es que dejas de ver su fotografía y hora de conexión. Pero hay personas que a veces las quitan adrede, así que si tienes la duda y quieres confirmar tus sospechas aquí la solución.

Ya no tendrás que pedirle a tus amigas que te hagan el favor y te muestren cómo les aparece a ellas cierta persona. Lo único que tendrás que hacer es crear un grupo de WhatsApp y si no te aparece el contacto es que esa persona te ha bloqueado.

También lee: Whatsapp: cómo leer mensajes sin que aparezcas 'en línea' y otros inéditos trucos

Pero no todo está perdido

Resulta que hay una forma de conseguir. Primero, necesitas una persona de toda tu confianza. Ella tendrá que crear un grupo y agregar a aquel que te bloqueó.

Para mayor privacidad, ella o él podrá abandonar el grupo. Así tú quedarás en contacto directo con la persona que te bloqueó y podrás decir lo que quieras.

Si te bloqueó por WhatsApp recuerda que tampoco se trata de hostigar o no respetar la decisión. Puedes usar el espacio para pedir perdón, dar noticias importantes o intentar cerrar un ciclo.

No pierdas dignidad ni tampoco trasgredas los límites de esa persona por no conocer el significado del "no".

