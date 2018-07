Descubre cómo leer mensajes sin que aparezcas "en línea" y otros inéditos trucos de WhatsApp

Estamos en una nueva Era en donde es la tecnología nuestra mayor aliada y herramienta. Ya no podemos concebir un estilo de vida sin nuestro smartphone, las computadoras o televisiones. Solamente por mencionar algunos ejemplos cotidianos, y de uso personal. Por ello necesitamos algunos trucos de trucos de WhatsApp para simplificarnos la vida.

Ahora la comunicación se basa en mensajes de WhatsApp, pero esta aplicación cada vez vuelve más difícil nuestra privacidad. Con la posibilidad de mandar la ubicación en tiempo real, estar atento a qué hora se vio tu mensaje o si alguien te está ignorando está volviendo locos a todos los usuarios.

Los trucos de WhatsApp que valorarás por siempre

Por ello, tenemos los mejores trucos de WhatsApp que te salvarán de muchos conflictos.

1.-¿Cómo recuperar conversaciones borradas?

Solamente tienes que desintalar e instalar la aplicación nuevamente para recuperar los mensajes que alguna vez tuviste. Tienes que hacerlo inmediatamente, y no podrás recuperar los sms más viejos.

2.-¿Cómo saber si alguien te tiene bloqueado?

Ya no tendrás que pedirle a tus amigas que te hagan el favor y te muestren cómo les aparece a ellas cierta persona. Lo único que tendrás que hacer es crear un grupo de WhatsApp y si no te aparece el contacto es que esa persona te ha bloqueado. La aplicación no permite agregar a quien ya te bloqueó, por obvias razones.

3.- ¿Cómo leer mensajes sin que otros se den cuenta?

Arrastra el ícono de WhatsApp a una página en blanco de tu celular. Esto permitirá que aparezco como su fuera una sesión nueva, lo que te dará la oportunidad de ingresar sin que sea directamente de la aplicación.

4.- ¿Cómo evitar las palomitas azules?

a).- Métete a WhatsApp

b).- Ve a la sección de Configuración

c).- Abre el apartado de Cuenta

d) Selecciona Privacidad

e) Apaga la Confirmación de Lectura, esto equivale a las palomillas azules.

d) También puedes quitar la fecha y hora de los mensajes en el apartado de Última vez

Estos son algunos de los trucos de WhatsApp que te permiten simplificar tu vida por el simple hecho de no tener conflictos por visualizaciones o demás. O simplemente, es bueno estar enterado por si en algún momento de tu vida los llegas a utilizar.

