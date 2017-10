Cosas que una mujer inteligente hace cuando la dejan en "visto" Ante todo, usa la inteligencia emocional

Sí, que te dejen en "visto" es una cosa muy molesta. Es bastante obvio que si te tomaste el tiempo de escribirle a tu amiga o pareja es porque te interesa tener una respuesta suya. Y sí, es entendible que pasen diez minutos y no te contesten, pero ¿tres días?

Cual sea que sea la razón por la que la persona no te haya contestado, lo importante es la actitud con la que tú reacciones. Eso te puede garantizar que tu relación amistosa o amorosa siga adelante sin sufrir graves daños.

Aquí algunas cosas que, como la mujer inteligente que eres, debes hacer cuando te dejen en "visto".

Evita el drama

Primero lo primero. Claramente es incómodo para ti que tu amiga o pareja te hayan dejado en "visto", sin embargo tienes que aprender a controlar tu molestia y evitar el drama. No le reclames a la persona antes de saber la razón por la que no te contestó, hacerlo te hará parecer obsesiva e inmadura.

Continúa con tus actividades

Una vez que envíes el mensaje y te des cuenta de que ya lo vio, continúa con tus actividades –ese reporte laboral o escolar también es primordial–. No te estreses pensando en la razón por la que no te han contestado (quizá necesita tiempo para pensar su respuesta, está en una junta o se le acabó la pila).

No envíes más mensajes

Si ya estás en "visto", no envíes más mensajes (al menos que en verdad sea una situación urgente). La persona no te ha contestado por una razón y llenar su WhatsApp no te va a garantizar una respuesta, pero lo más probable es que sí te genere un conflicto. Además, primero pon tu dignidad siempre.

Da una lección

Dicen que "nadie aprende en cabeza ajena" y es muy cierto. Quizá sea necesario que esa persona que te deja en "visto" sienta lo que tu sientes cuando lo hace. Así que, un día (o dos, los que sea necesarios) simplemente hazle lo mismo. Ojo, esto no se trata de una venganza, sino de una lección.

Actúa normal

Una de las mejores cosas que puedes hacer es no tomarte el "visto" demasiado personal. Cuando la persona te conteste, (si tú lo consideras necesario) pregúntale –tranquilamente– a qué de debió su demora y, una vez que las cosas queden aclaradas, continúa con la conversación como si nada.

Entiendo la sensación por la que pasas cuando te quedas en "visto", pero si estos tips no te funcionan y realmente te molesta mucho, entonces opta por decírselo directamente a la persona que lo hace para que trate de cambiar esa actitud o puedan llegar a un acuerdo.