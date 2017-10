¿La tormenta magnética y el viernes 13 están relacionados? Esta coincidencia ha hecho que la gente comience a especular.

Las tormentas magnéticas son fenómenos naturales que perturban el clima espacial terrestre, derivando en afectaciones en las telecomunicaciones, la distribución de energía eléctrica y daño a satélites artificiales. En el peor de los escenarios, una tormenta solar podría provocar una crisis de energéticos, asociada a pérdidas económicas profundas e impactando severamente nuestra sociedad.

¿Tormenta magnética en viernes 13?

Este viernes, que según el calendario es 13, ha ocasionado que la gente especule acerca de este fenómeno pues hay una asociación de la mala suerte con el día.

Lo que los especialistas dicen, es que este fenómeno natural no tiene nada qué ver con las supersticiones del viernes 13, que lo único que provocará serán fallos en los dispositivos electrónicos y un aumento en los accidentes.

Las tormentas pueden tener impactos considerables, por ejemplo, obstaculizar la comunicación de aviones en vuelo con la torre de control o cuando los sistemas de localización (GPS) dejan de funcionar u ofrecen datos incorrectos e incluso las brújulas dejan de ser confiables.

Las personas podrían estar más irritables de los acostumbrado, sus nervios podrían verse afectados, tenderán a sentirse más agotados, ansiosos e incluso presentar algunas molestias físicas.

También hay una tendencia a que la televisión no prenda o no haya señal, el cajero automático en el banco se quede sin sistema e incluso el sistema o sus celulares no funcionen.