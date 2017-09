6 razones por las que WhatsApp podría eliminar tu cuenta Desconocer sus normas puede ser un gran, gran problema

Todas las redes sociales y aplicaciones cuentan con reglas de conducta impuestas a sus usuarios para mejorar el rendimiento y el ambiente en la plataforma. Y WhatsApp no es la excepción.

De hecho, la famosa aplicación de mensajería puede cancelarte la cuenta por el desconocimiento de sus normas.

Lo mejor es no tomar riesgos, ya que una vez cancelada la cuenta de WhatsApp definitivamente, no podrás abrir otra a menos de que cambies de número telefónico.

¡Que no te dejen fuera! Éstas son las razones por las que el mensajero puede dejar de brindarte el servicio:

1. Compartir spam

No hay ningún problema si compartes links con contenido de terceros, sin embargo, si lo haces de manera constante y repetitiva, la aplicación considerará que estás mandando spam y cancelará tu cuenta.

2. Enviar contenido ilegal

En el caso de que mandes imágenes, videos o mensajes que puedan ser considerados ilegales, racistas u homofóbicos, WhatsApp bloqueará tu cuenta. También si mandas algún documento o archivo en general que contenga virus.

3. Si has sido bloqueado por muchos usuarios…

O enviado muchos mensajes a números que no te tienen añadido. Cuando, en un periodo corto, muchos usuarios te bloquean, WhatsApp cerrará tu cuenta. Asimismo si envías muchos mensajes a diversas personas que no te tienen añadido a su lista de amigos.

4. Suplantar una identidad

Para WhatsApp es una ofensa intolerable que suplantes la identidad de alguien mediante su aplicación, por lo que es un motivo más para negarte el servicio.

5. Usar aplicaciones de terceros

Antes, por usar “WhatsApp Plus” podían cerrar tu cuenta. Esta aplicación ya no está disponible, pero existen otras que te apoyan en el uso del mensajero como las que sirven para mandar mensajes automáticos a tus contactos. Todas estas apps están penalizadas.

6. Hacer grupos con gente desconocida

WhatsApp está enfocado a la comunicación entre conocidos, no a conocer nuevas personas, por esto, si la app detecta que has creado muchos grupos con gente que no tienes o no que te tienen agregado a sus listas, puede cancelar o suspender tu servicio.

En caso de incurrir en alguna de estas acciones, la cuenta será suspendida temporalmente o cancelada definitivamente, dependiendo de la gravedad del suceso. Si te encuentras con este problema, puedes escribir a support@whatsapp.com para tratar de solucionarlo.