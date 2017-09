Así es como puedes leer un mensaje de WhatsApp sin que se den cuenta Siempre hay alguna ocasión en la que necesites saber esto

Seguramente te ha pasado más de una vez: Alguien te manda un mensaje de WhatsApp y quieres leerlo, pero no lo haces porque sabes que en ese momento no podrás (o no querrás) contestarle, y obvio, no deseas que la persona se de cuenta de que ya lo abriste y lo dejaste en 'visto'.

Afortunadamente hay algunas maneras muy sencillas de solucionar ese 'problema'. A continuación te explicamos cómo leer un mensaje de WhatsApp sin que la persona que te lo envió se de cuenta (sin que tengas que desactivar la opción de 'confirmación de lectura' –porque seguro no quieres hacerlo–).

1. Modo avión

La forma más sencilla de leer un mensaje en WhatsApp sin que aparezcan las temibles palomitas azules es activando el 'Modo avión' de tu celular. Esto es lo que debes hacer inmediatamente después de que te recibas el texto:

Activa el 'Modo avión' en tu celular (aparece en el menú 'Ajustes' o 'Configuración'). Esto desactivará tu conexión a datos y Wi-Fi. Ahora sí, abre WhatsApp y lee el mensaje. Una vez que lo hagas debes salir de la aplicación y cerrarla para que no se marquen las palomitas azules en la app de tu contacto.

** Para cerrar WhatsApp, tienes que eliminarla de las aplicaciones recientes. Si tu celular es Android, éstas aparecen cuando oprimes el icono de un rectángulo (o dos sobrepuestos). Si es IOS, emergen al hacer doble clic en el botón 'home'. Desactiva el 'Modo Avión'

Toma en cuenta que en cuanto vuelvas a abrir WhatsApp, así sea para leer un mensaje de una persona distinta, el mensaje que leíste a 'escondidas' se marcará inmediatamente como 'leído'.

2. Notificaciones emergentes

Si los mensajes que te envían son cortos, aunque sean varios, puedes leerlos sin que se den cuenta por medio de las 'notificaciones emergentes' de WhatsApp (las que aparecen en la mitad de la pantalla del celular).

Si tu teléfono es IOS, puedes activar las 'notificaciones emergentes' en el menú de 'Ajustes' de WhatsApp. Marca 'permitir notificaciones'.

En Android, entra a “Ajustes' y selecciona la opción 'siempre mostrar ventana emergente'.

El truco para que no se den cuenta de que leíste los mensajes está en que los vayas pasando con las flechitas que aparecen en la esquina superior derecha y que cuando acabes NO des clic en 'Cerrar', sino que oprimas el botón que te regrese a 'Home'.

De igual manera, si tienes activadas las alertas para WhatsApp en el 'Panel de notificaciones' de tu celular, en cuanto te lleguen los mensajes y deslices éste, podrás leer los textos sin que nadie se de cuenta. El problema es que sólo aplica para notas cortas.

¿Cuál de estos trucos te convence más? ¿Ya los has probado?