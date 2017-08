7 videos del rescate de animales en Texas que te desgarrarán el corazón Pese a la catástrofe las personas no se olvidaron del reino animal.

Si has visto las noticias en estos días, lo más probable es que ya te hayas enterado de la horrible situación por la que está pasando el estado de Texas actualmente. El huracán Harvey, que azotó la zona el fin de semana y sigue provocando fuertes lluvias, dejó a más de 30 mil personas sin hogar.

Pero los humanos no son los únicos que resultaron afectados por las inundaciones, también cientos (o quizá miles) de animales están sufriendo las consecuencias de esta devastadora situación. Afortunadamente ellos no se quedaron solos; muchas personas arriesgaron su vida para rescatarlos.

Una serie de videos e imágenes han comenzado a aparecer en línea mostrando el rescate de animales, que fueron abandonados por sus dueños o se quedaron atrapados por la tormenta. Te los compartimos a continuación para que recuperes tu fe en la humanidad.

Un halcón asustado

WATCH: A man in Houston claims a hawk would not leave his taxi cab as Hurricane Harvey barreled toward Texas Friday morning. pic.twitter.com/j2nZbarkvZ — NBC News (@NBCNews) August 26, 2017

Este perrito que nadaba

A dog was saved from the flooded streets of the sun chase neighborhood in Hamshire. pic.twitter.com/AXzEWzdZes — Jacque Masse (@jmasse12news) August 28, 2017

Un caballo atrapado

Incredible video shows two men on horseback rescuing a horse trapped in rising floodwaters in Cleveland, Texas. https://t.co/8Vc8S8au1m pic.twitter.com/ydThwuNOVK — ABC News (@ABC) August 29, 2017

Seis gatitos en una jaula

https://www.facebook.com/ABCNews/videos/10156233926518812/

Este ganado perdido

A cattle drive takes to the streets of Dayton, Tx. due to #Harvey #txwx



Video via Rebekah Brand pic.twitter.com/uyg2YDG4aJ — Hilary Scheinuk (@hscheinukphoto) August 28, 2017

Un cerdo triste

One loud and lucky pig rescued from #Harvey high water #Fox26 pic.twitter.com/DRxGaCsVvC — Greg Groogan (@GrooganFox26) August 28, 2017

Un perrito sobre el coche