El príncipe William habla de los desórdenes alimenticios de Lady Di y la pone como ejemplo Pocas veces lo hemos visto abrirse ante este tema

Hace algunos meses el diario británico sacó a la luz que Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, padecía bulimia, trastorno alimenticio que le fue causado por la presión a la que estaba sometida.

“Recuerdo la primera vez que me provoqué ese mal. Estaba emocionada porque pensaba que era un modo de aliviar la tensión. La bulimia comenzó una semana antes del compromiso. Mi marido puso una mano en mi cintura y dijo: ‘Un poco gordita por aquí ¿verdad?’. Eso disparó algo en mí”.

Ahora su hijo, el príncipe William se ha encargado de recordar a su madre en el documental Wating away: The truth of anorexia, en el que se dijo orgulloso de su madre por haber hablado de este tema públicamente.

El príncipe William junto a su hermano y su esposa están dando conferencias sobre salud mental, ahí se refirió a su madre como un ejemplo cuando una de las chicas con problemas alimenticios que participaba en el programa le dijo: “Me inspiró mucho lo que hizo tu mamá”.

William se limitó a contestar que tenemos que ser más abiertos para hablar de este tema porque ocultarlo lo hace más grande para quien lo padece.

“Absolutamente. Estas cuestiones son enfermedades y deben ser tratadas. La salud mental debe ser tomada tan seriamente como la salud física. En verdad espero que George y Charlotte puedan crecer en un mundo en el que la salud mental sea algo completamente normal y en el que podamos hablar de ella abierta y honestamente. Podemos hablar de esto y que no sea una debilidad o algo que nos avergüence”.