Así es como puedes proteger a tu mascota durante el eclipse solar No sólo tú debes tomar precauciones ante el fenómeno natural del año.

El día de mañana presenciaremos uno de los eventos naturales más asombrosos que existen: el eclipse solar.

Si bien los expertos ya nos dejaron claro que los humanos no debemos mirar directamente el sol durante el fenómeno, ya que esto podría causarnos grandes daños a la vista, no nos han dicho mucho sobre cómo debemos proteger a nuestras mascotas mientras ocurre el eclipse solar.

Melanie Monteiro, experta en seguridad de mascotas y autora de ‘The Safe-Dog Handbook’, indica que, para empezar, los animales no necesitan la misma protección ocular que los humanos. “Los perros y los gatos no suelen mirar hacia el sol, por lo que no requieren especial”, afirma.

Prevenir no está de más

Sin embargo, aunque no es su comportamiento normal, tomar ciertas precauciones para cuidar a tu mascota no está de más. Monteiro sugiere que mantengas a tu perro o gato dentro de casa durante el eclipse solar, sobre todo si normalmente es sensible a los cambios de clima y lo perturban.

Para Michael San Filippo, vocero de la American Veterinary Medical Association, el mayor riesgo para tu mascota es estar cerca de muchas personas listas para observar el eclipse: “Ellos harán mucho ruido y ¿cómo va a reaccionar tu perro o gato ante eso?”.

Por ello la recomendación es que, en caso de que planees acudir a ver el eclipse solar con tu grupo de amigos, dejes a tu mascota en casa, ahí estará sana y salva.

Los expertos no tienen casos registrados de perros o gatos que hayan quedado ciegos después de un eclipse solar, pero dado los cambios climáticos, prefieren aconsejarte que no los expongas.