La megarexia, el mortal trastorno que causa una falsa idea de bienestar

Esto tiene un origen psicológico por lo que para para poder hacer frente, es necesario que el paciente reconozca que tiene un problema. En la mayoría de los casos, no es una situación fácil de aceptar ya que nada parece hacerles cambiar de opinión sobre la percepción de su propio cuerpo, por lo que es necesario que su familia les ayude a ver la realidad o bien, tocar fondo para entender por sí mismos las fatales consecuencias.

-Las personas que sufren de megarexia no hacen dietas ni ejercicios, ya que se sienten saludables.

-Tienen malos hábitos de consumo por lo que hay una gran carencia de vitaminas y minerales en su organismo.

-Como con otros trastornos, los megaréxicos no admiten críticas ni comentarios sobre su cuerpo. Esto provoca que no traten la enfermedad porque no creen tenerla.

-Existe una gran posibilidad de desarrollar diabetes, enfermedades cardiovasculares, apnea, y en casos más graves, la muerte.