¿Está enamorado de ti? Estas son 7 señales físicas que te lo revelarán Su lenguaje corporal puede revelarte muchas cosas, presta atención a sus movimientos

¿Tu novio (o crush) es tan hermético con sus sentimientos, que simplemente no has logrado saber si está o no enamorado de ti? ¡No te preocupes! No es necesario que te lo diga, aún, con todas sus letras.

Afortunadamente (para ti), escucharlo de sus palabras no es la única forma en la que puedes descubrir si tu novio está enamorado, su lenguaje corporal también puede decírtelo. Patti Wood, experta en lenguaje corporal y autora de 'Sucess Signals, A Guide to Reading Body Language', afirma que sus movimientos físicos pueden revelarte sus sentimientos.

Aquí algunas señales físicas que te dirán si él está enamorado de ti.

Se lame los labios

Wood indica que cuando una persona se siente atraída por alguien, la boca produce más saliva. Así que el hecho de que él se lama los labios rápidamente o los presione es señal de que te adora.

Sus cejas se levantan

Las personas suelen levantar las cejas subconscientemente para ayudar a abrir sus ojos cuando les gusta lo que ven. Por ello, si él sube sus cejas, así sea ligeramente, mientras estás hablando, entonces le importa lo que le estás diciendo.

Sonríe de “más”

Las sonrisas reales van más allá de la boca: se levanta la frente y los ojos parecen quedar “bizcos”. Si la sonrisa de tu galán involucra toda su cara, ¡felicidades! Él se siente muy bien a tu lado y lo afectas en el buen sentido.

Respira profundamente cuando te ve

Cuando un chico respira profundamente (se infla su pecho) es que es una manera subconsciente para hacer que la parte superior de su cuerpo parezca más amplio y su cintura más pequeña, dos cualidades que hacen que parezca que está en forma, indica Wood. ¿Tu novio lo hace? Trata de impresionarte.

Se sienta con las piernas abiertas

Debido a que esta posición expone las partes íntimas, llenas de terminaciones nerviosas, es una postura vulnerable que podría significar que está dispuesto a conocerte (literalmente y emocionalmente).

Presiona su mano contra la tuya

Este tipo de acción física significa el deseo de conectar. Lo mismo sucede con los dedos entrelazados. Así que si tu novio te toma de la mano cada que puede, eso quiere decir que sus sentimientos por ti son muy fuertes y no quiere soltarte por la misma razón.

Pone sus manos en sus caderas con los codos hacia los lados

Wood indica que debido a que esta postura ocupa más espacio que estar de pie con los brazos a los costados, es una señal de potencia masculina que los hombres utilizan para mostrar la superioridad física sobre otros tipos. Significa que busca tu atención.