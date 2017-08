¿Eres víctima de "Stashing"? La práctica entre parejas que rompe corazones Una persona puede recurrir a ella para poder tener más citas.

Las relaciones de pareja son complicadas, eso lo sabemos de sobra, pero actualmente parece ser mucho peor. Nuevas prácticas como el "Ghosting" (acabar con una relación de la noche a la mañana y sin previo aviso) están rompiendo los corazones de millones de personas en el mundo.

Lamentablemente, esa no es la única práctica cruel que existe entre las parejas, ahora también podemos hablar del "Stashing". Y quizá tú ya has sido (o estás siendo) víctima de ella.

Una triste historia

Conociste a alguien y comienzan una relación. Se la han pasado muy bien durante meses. Pero lentamente, él se escapa de ti. Sí, tu “pareja” ya conoció a tus papás y amigos, pero tú aún no conoces a nadie de su vida. No te ha presentado con sus padres. Jamás has estado en una reunión con su círculo social.

Es más, si lo piensas bien, él jamás ha compartido en sus redes sociales que están saliendo. Cuando salen, él sí publica que está en "x" o "y" lugar, incluso sube imágenes de lo que están comiendo, pero tú no apareces en ellas y tampoco te etiqueta para decir que está ahí contigo.

Él, lamentablemente, te está escondiendo.

Una práctica cruel

"Stashing" es el término que se utiliza para describir cómo es que una persona que está saliendo con alguien no la invita a conocer a sus amigos o familia, a pesar de que él o ella ya han conocido a gente en su vida, indica el diario Metro.

Si eres víctima de "Stashing" serás escondida de todos los aspectos de la vida de tu pareja. Las razones por las que lo hace pueden ser varias: es la manera en la que “finge” que no están saliendo realmente contigo, por lo que tiene citas con otras personas y hace lo que quiere; o sencillamente porque no te ve como la persona para el resto de su vida.

El problema más grande con esta práctica es que, al ser víctima de "Stashing", podrías sufrir un grave daño en tu autoestima. Con el tiempo, te preguntarás si a tu pareja le avergüenza que la vean contigo, incluso pensarás que no “vales la pena”.

La experta en citas, Jo Hemmings, afirmó a Daily Mail que es importante que si ya te diste cuenta de que eres víctima de "Stashing" hagas algo para solucionarlo. Ella recomienda que hables de frente con tu pareja, le expreses cómo te sientes y preguntes por qué se comporta de esa manera.