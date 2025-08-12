Bicarbonato y aceite de coco para las canas: 3 remedios y sus fabulosos beneficios

Aunque muchas no lo crean, el bicarbonato común y corriente es una efectiva solución para las canas y más si se combina con el aceite de coco, el cual tiene otros grandes beneficios para el pelo.
Y es que cuando llegamos a los 60 años queremos alternativas fáciles, económicas y saludables para nuestra melena con las cuales podamos mantener a raya la aparición de los cabellos grises, aunque no tengan nada de malo.
Si quieres aventurarte, ten en cuenta que es importante visitar primero a tu dermatólogo antes y así evitar reacciones desfavorables, especialmente si tienes cuero cabelludo sensible o sufres de alergias.
Bicarbonato y aceite de coco para las canas a los 60 años: beneficios
El bicarbonato ayuda a matizar las canas y darle un hermoso tono gris, puesto que sirve como aclarante natural. De igual manera evita el quiebre, la caída del pelo y favorece un crecimiento sano, así como que nos permite exfoliar el cuero cabelludo y hasta tratar efectivamente la caspa.
Por otra parte, el aceite de coco sella las cutículas, alisando así la estructura del cabello. También tiene un efecto beneficioso sobre el cuero cabelludo, fortalece los folículos pilosos y los estimula para hacer crecer el cabello, por lo que gozarás de un look radiante.
Mascarillas de bicarbonato y aceite de coco
- Si tienes el cabello muy deteriorado, prueba con una cucharada de bicarbonato y media taza de aceite de coco. Aplica este remedio sobre el pelo limpio y húmedo, deja que actúe por 10 minutos y enjuaga con agua templada.
- Junta en una botella de champú neutro, una cucharada de bicarbonato y 3 de aceite de coco. Ambos ingredientes se deben integrar batiendo por varios minutos y una vez se obtenga una mezcla homogénea, se deberá dejar que la solución actúe durante unos diez minutos cada vez que nos lavemos el pelo.
- Por último, si quieres oscurecer la melena, otra alternativa es hervir el romero en agua hasta que tome la coloración, dejar enfriar y colar. Esa agua se añadirá a un recipiente con spray más el bicarbonato y el aceite de coco y utilizar como tónico.