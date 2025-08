¡Itatí Cantoral retó a Carolina Herrera! Su look de minivestido y botines por el que le llovieron halagos

El pasado 4 de agosto, Itatí Cantoral celebró el cumpleaños 25 de sus mellizos, Eduardo y Roberto, con un cariñoso mensaje en el que escribió: “Para los reyes de mi casa. Feliz feliz cumpleaños gracias por existir! Hoy fue el día más feliz de mi vida. Feliz cumpleaños los amo! Los amo hasta el infinito y más allá”.

PUBLICIDAD

Los halagos hacia sus hijos con Eduardo Santamarina no se hicieron esperar y muchas de sus fervientes seguidoras no tardaron en llamarla “suegra” sin embargo, en medio de los festejos de Eduardo y Roberto, Itatí Cantoral hizo una aparición en un look que sin duda, causó furor entre los fans, quienes la apodaron como la mujer más elegante luego de que apareciera con un look que seguramente Carolina Herrera rechazaría.

La actriz hizo una nueva aparición, esta vez, en TV Azteca, donde se anunció su próxima participación en la serie de televisión ‘Doctora Lucía’ para su tercera temporada, donde se le dio una bienvenida con bombo y platillo como parte de la familia de la empresa liderada por Ricardo Salinas Pliego, con una alfombra roja conducida por Mauricio Barcelata.

Hijos de Itatí Cantoral Eduardo y Roberto. Instagram: @itatic_oficial (Instagram: @itatic_oficial)

Itatí Cantoral reta a Carolina Herrera y enseña a usar minivestido y botines después de los 50

Itatí Cantoral desbordó glamour con un elegante atuendo de tintes juveniles a sus 50 años, y es que, su gran regreso a la televisión de la mano de TV Azteca, fue el motivo por el que la actriz desató furor con un look digno de admirar.

Es bien sabido que la actriz posee uno de los estilos más chic de la farándula mexicana, y cada una de sus apariciones logran acaparar la atención, esta vez, con un look con el que desfiló por la alfombra roja de TV Azteca, quienes le dieron la bienvenida como parte del elenco de la tercera temporada de ‘Doctora Lucía’.

Para esta ocasión, Itatí Cantoral se decantó por un outfit de tintes rockeros, combinando una minifalda de ligero vuelo con un top tipo body básico de cuello redondo, al que añadió un blazer oversize de manga ¾ y unos botines puntiagudos todo en color negro, dejando como resultado un look chic, formal y divertido.

Itatí Cantoral causó furor por este look ‘total black’. Instagram: @canija_cantoral (Instagram: @canija_cantoral)

A su look añadió un bolso pequeño y un peinado voluminoso que destacó sus capas y su fleco marrón, que daban soltura y rebeldía a su conjunto, que fue aplaudido por internautas quienes mencionaron: “Me encanta de ese color de cabello”, “Súper guapa”, “Bella y elegante como siempre”.

PUBLICIDAD

¿Qué dice Carolina Herrera sobre usar negro?

Este arrasador look de Itatí Cantoral prueba que, una vez más, Carolina Herrera se equivocó al condenar el uso del color negro en mujeres después de los 40 y es que, la famosa diseñadora venezolana considera que es un tono “seguro” para lucir elegante, por lo que no explora un lado creativo de las mujeres, además, piensa que las hace ver “agotadas, sin vida” y hasta “aburridas”.

Al contrario, Herrera busca que las mujeres exploren con otras paletas de color que hacen que luzcan más elegantes, sin decantarse por lo clásico, ni por lo convencional, sin embargo, Itatí Cantoral ha demostrado que con los elementos suficientes, puedes lucir joven y elegante sin importar la edad.