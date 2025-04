El nuevo look de Itatí Cantoral a sus 49 por el que volvió al pasado, pero dicen que “no le favoreció mucho”

Itatí Cantoral es una de las actrices y cantantes más famosas de México que ha protagonizado de las más importantes novelas como María la del barrio, Hasta que el dinero nos separe, La mexicana y el güero y Silvia Pinal, frente a ti.

PUBLICIDAD

A sus 49 años, la mexicana sigue triunfando en diferentes producciones y además, también como cantante y conductora, mientras además luce espectacular y parece de 20 años.

Sin embargo, la famosa recientemente cambió de look y dejó atrás el rubio que la caracterizó por años y mostró un nuevo tono de cabello que a muchos parece no gustarles.

El nuevo look de Itatí Cantoral por el que volvió al pasado pero dicen que “no le favoreció mucho”

A través de sus redes, Itati Cantoral presumió su nuevo look a sus 49 años llevando el cabello castaño oscuro, que hizo recordar a su icónico personaje de Soraya Montenegro.

Sin embargo, en esta ocasión lleva el cabello más largo, con puntas desfiladas, y además agregó un fleco recto y aunque luce muy bien y hasta luce más joven, a muchos no les gustó.

Y es que aseguran que ese tono no le favorece mucho, a diferencia del rubio que dicen que ese sí es su color y la hace lucir fresca, moderna, juvenil y elegante.

“Muy bella pero ese color no le favorece ya”, “se ve más morena de lo que es, el rubio le quedaba mejor”, “se ve más joven y todo pero ese no es su color”, “uy no ni se parece a ella, no la favoreció nada”, “ese tono no le va bien, mejor el rubio u otro tono más claro”, “me hizo recordar a Soraya, pero ya no le queda bien ese color”, “por quéeeee así no me gusta, el rubio es su color”, y “ni el color ni el fleco le van a ella”, fueron algunos de los comentarios en redes.

PUBLICIDAD

Aunque recibió algunas críticas, fueron muchos también quienes la llenaron de halagos, especialmente en el video que compartió con Chantal Andere.