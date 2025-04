Itatí Cantoral es una de las actrices más famosas y reconocidas de México que tiene una trayectoria de más de 30 años.

La famosa a sus 49 años sigue triunfando como actriz, conductora y también como cantante, además que luce espectacular y constantemente recibe halagos por sus looks.

Y es que muchos aseguran que luce mucho más joven de lo que es, y recientemente sorprendió al posar en bikini con su hija en la playa.

“Los años no pasan por ella”, Itatí Cantoral posa en bikini con su hija y aseguran que parecen hermanas

Itatí Cantoral sorprendió a sus seguidores con una foto en la que aparece en la playa, posando en bikini con su hija María Itatí.

En la imagen su hija de 16 años llevaba un bikini de dos piezas strapless, con escote en tono marrón mientras que ella llevó uno de dos piezas, con panty alta y lazo, que dejaba ver una cinturita, en tono naranja.

Este tipo de bikinis es de los más recomendados para lucir después de los 40 pues estiliza y aporta elegancia y frescura, y ella lo lució con estilo, recibiendo miles de halagos y hasta asegurando que parecía la hermana de su hija.

“Qué hermosa que está Itatí”, “wow es que parecen hermanas y no madre e hija”, “los años no pasan por ella, se ve increíble”, “Itatí se ve incluso mejor que Thalía”, “me encantó su bikini”, “wow que mujer tan bella y natural”, “me encanta lo hermosa que se ve con su hija”, “amé este duo en bikini que bellas”, “su hija heredó su belleza”, y “los años ni se le notan, parecen hermanas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que la famosa recibe halagos por sus looks y por su figura, y es que la actriz y cantante deja claro que a sus 49 luce mejor que nunca y encanta con sus looks sexys, modernos y llenos de elegancia con los que además, impone moda.

Y parece que su hija seguirá sus pasos en la moda, pues ya ha desfilado y modelado en diferentes pasarelas y encanta con su belleza y estilo.