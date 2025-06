¿Como vestir cuando el clima es impredecible? 7 ideas de moda elegantes

Sol, lluvia, frío, calor. El verano trae consigo uno de los climas inciertos, es por eso que estar preparado con el outfit correcto puede ayudarte a sobrellevar una de las temporadas más cambiantes del año y si vives en un lugar donde esto sucede con frecuencia o se convirtió en parte de tu día a día, hay algunos looks que podrán servirte como base para lucir elegante sin importar la sorpresa que nos tenga el día.

Pasamos de una de las temporadas más calurosas a una estación que nos ha puesto a dudar de si de verdad estamos ante un día de verano o el otoño llegó sin dar aviso, pues entre el frío y las lluvias torrenciales, los looks desenfadados y ligeritos han cambiado, no de forma progresiva, sino radical.

Este es el look perfecto para superar los climas inciertos. Pinterest (Pinterest)

Es por eso que aquellos que se especializan en el mundo del estilismo, empezaron a recomendar algunas prendas de base, que servirán para estos días donde el clima, simplemente no coopera. Lo mejor de todo es que no tendrás que romperte la cabeza pensando en un outfit demasiado elaborado y sin perder la elegancia, son incluso más cómodos. Así que toma nota.

7 looks elegantes para los días con climas inciertos

Te doy la bienvenida a la guía definitiva para que luzcas como toda una diva en esos días donde no sabemos si hará demasiado calor o en la tarde nos espera una lluvia torrencial, que el clima no te quite tu glamour.

Recuerda tener en cuenta un juego de combinaciones que incluya piezas como pantalones cómodos que pueden ir desde unos buenos jeans, hasta unos de lino. Un minivestido o camisa blanca sumados con blazers, chaquetas de cuero, chamarras de mezclilla o el uso de shackets, son la opción perfecta como condimento para tu outfit sin comprometer tu estilo y sobre todo, ideales para quienes buscan un atuendo en el que no tengan que cargar demasiado.

Recuerda tener prendas de base ligera como tops, y hacer uso de accesorios discretos, además de un calzado que sea cómodo, en los que puedes incluir, tenis, mules, botas, botines o mary janes. Por último, el uso de una paleta de color neutra es la clave para lucir elegante.

Si buscas un equilibrio entre sensual y chic

Un outfit que equilibre lo formal con un toque de glamour puede componerse de una camisa combinada con un chaleco de tipo preppy, combina con un pantalón holgado o pants y suma unos tenis planos. O bien, combina un body de transparencias con una chaqueta de cuero y zapatos oxford.

Looks para climas inciertos. Pinterest (Pinterest)

Ideal para un conjunto del día a día

Para un conjunto del día a día, combina unos jeans, los que sean tus favoritos, pero recuerda que lo holgado es un rotundo sí, así que pantalones de tipo acampanado o wide leg son un acierto. Añade calzado cómodo como unos siempre ganadores tenis blancos y una chaqueta crop o chamarra de cuero. Suma una gorra y estarás lista.

Looks para climas inesperados. Pinterest (Pinterest)

Para las mujeres de espíritu rebelde

Para un estilo que mezcle comodidad con rebeldía, combina unos mom jeans con botines, añade una gabardina y un crop top, este look es chic y magnético. O bien, combina un estilo donde una chaqueta de cuero se una con una camiseta básica en color blanco, tenis y gafas de sol.