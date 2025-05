¡Tiene significado! Shakira escondió este mensaje en su “vestido de la polémica” de la MET Gala

Por segundo año consecutivo, Shakira brilló como una de las invitadas a la “fiesta más grande de la moda”, la MET Gala, donde no logró cautivar a sus fanáticos y, en cambio, su atuendo, terminó por adquirir un polémico adjetivo: “el vestido de la polémica” como ya lo ha reconocido Harper’s Bazaar.

Su atuendo fue duramente criticado en redes sociales, sobre todo luego de que usuarios señalaran que la cantante de ‘Te Felicito’, acudió la gala benéfica con un look que rompió con el código de vestimenta, pues muchos, señalaron que no cumplió con la temática del evento ‘Superfine: Tailoring Black Style’ que en español se traduce como Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro.

Shakira en la Met Gala 2025. Getty Images (Getty Images)

El pedido fue claro, un look “hecho a la medida” que buscara exaltar la autenticidad de cada uno de los famosos que desfilaron por la alfombra azul, donde imperaron los looks sastre y algunos homenajes a personajes como André Leon Talley, Josephine Baker y Kim Novak a través de los looks de Colman Domingo, Gigi Hadid y Sydney Sweeney, además de que otras estrellas llevaron elementos que recordaron a los pachucos, el ‘zoot suit’ y los ‘sapeurs’ del Congo.

Así fue el look de Shakira en la MET Gala 2025

Shakira se convirtió en una de las estrellas más criticadas tras su paso por la MET Gala 2025, y es que su vestido de “princesa” no terminó de convencer al público, pues muchos aseguraron que no cumplió con el código de vestimenta que pidió Anna Wintour, quien año con año, organiza el evento de más esperado en el mundo de la moda.

Con un vestido ceñido a sus curvas con detalles de transparencias y una larga cola voluminosa, todo diseñado por Prabal Gurung, Shakira deslumbró con su imponente look en la MET Gala 2025, mismo que aderezó con unos guantes de transparencias color negro que parecía inspirado en el ‘Old Hollywood’.

Shakira en la Met Gala 2025. Getty Images

Pero fueron varios ‘detalles’ los que terminaron por atropellar su look, uno de ellos, que algunos señalaron que no iba acorde a la temática, mientras que otros notaron un “error” de moda, y es que, haciéndole ‘zoom’ a la voluminosa cola que llevaba, se dieron cuenta que estaba sostenida por un seguro de ropa.

El mensaje oculto detrás del look que usó Shakira en la MET Gala 2025

En el comentario con más reacciones se podía leer: “Para todos los expertos de moda en Instagram: el color rosado en el dandismo negro representaba “desafío a las normas de género” que desestabiliza las ideas convencionales de la masculinidad. El dandismo negro NO ES IRSE DE NEGRO. Así que Shakira sí fue acorde a la gala”.

Vale mencionar que el dandismo se caracteriza por exaltar la autenticidad y la expresión de la individualidad, además se le considera como un símbolo de revolución, autoafirmación, empoderamiento, individualidad, fuerza y transgresión dependiendo del contexto.