“Su momento más humilde”: filtran video del ‘incómodo’ viaje de Shakira hacia la MET Gala 2025

Por segundo año consecutivo, Shakira se presentó en la MET Gala y con solo dos participaciones, la barranquillera se ha vuelto una de las estrellas más esperadas, tales como Zendaya, Rihanna o Anne Hathaway.

De esta forma, la cantante se ha sumado a la exclusiva lista de celebridades que han demostrado que su carisma y forma de vestir siempre fiel a su estilo, es uno de los elementos que más gusta a los fans.

Vale recordar que en la MET Gala 2024, Shakira hizo su debut con un romántico diseño de Wes Gordon para Carolina Herrera, donde lució su espectacular figura con un vestido rojo que emulaba una rosa, que se ceñía perfectamente al tema ‘El Jardín del Tiempo’.

¿Quién es el guapo galán que acompañó a Shakira en la Met Gala?. (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images via AFP)

Este año, la temática del evento benéfico organizado por Anna Wintour es ‘Tailored for You’ (Hecho a la Medida) y para esta ocasión la barranquillera apostó por un look de ensueño por el que muchos la apodaron como “una princesa de la vida real” con un largo vestido rosa de Prabal Gurung que incluía una cola de gran volumen al que sumó unos guantes transparentes en color negro.

Además, añadió un espectacular peinado de rizos definidos que no pasó desapercibido, siendo este uno de los looks más aplaudidos de la cantante que, actualmente, se encuentra de gira por su ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ tour.

Shakira en la Met Gala 2025. Getty Images (Getty Images)

Filtran video del incómodo viaje de Shakira a la MET Gala 2025

Pero todo el glamour que presumió en su paso por la gala no podía ser del todo perfecto y es que, en redes sociales, se ha difundido un video de los momentos antes de que Shakira llegara a la MET Gala 2025.

En dicho clip que ya se ha empezado a viralizar en redes sociales, se puede ver a Shakira acompañada de otras famosas a bordo de una limusina, donde también viajan otras estrellas como Tessa Thompson y Nicole Scherzinger.

Ahí se puede ver cómo preparan a Shakira para la MET Gala y es que, en el video se escucha a alguien decir: “Esto es el detrás de cámaras, lo que no ves” y después menciona “Pobre Shakira, está sufriendo” y es que se puede ver a uno de los diseñadores coser parte de su pieza, mencionando que ya la había pinchado con una aguja, mientras arreglaban la voluminosa cola que tenía su espectacular pieza.

En la imagen se puede ver a la cantante parada en dicho transporte, mientras esperaba a que terminaran de arreglar su voluminoso vestido, lo que generó una ola de reacciones sobre este divertido momento para la barranquillera.