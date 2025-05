“Ese outfit todo que ver”: el look de Yalitza Aparicio con el que deslumbró en el after party de la MET Gala

Cada año, el primer lunes de mayo se convierte en una de las fechas más esperadas por los amantes de la moda, y es que, es el momento en el que se lleva a cabo la MET Gala, un evento que busca recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte, donde se exponen exquisitas piezas que han marcado la historia de una de las industrias más poderosas.

Con la asistencia de diferentes figuras destacadas de la industria musical y del entretenimiento, una vez más, esta gala refrendó la razón por la que se le considera como una de las “fiestas más grandes de la moda”, esta vez, bajo la temática, ‘Superfine: Tailoring Black Style’ donde el código de vestimenta “hecho a la medida” pretendía que los invitados acudieran con un atuendo que mostrara una reinterpretación del dandismo, exaltando la autenticidad de cada uno de ellos.

Con atuendos triunfadores, como el de Colman Domingo, Bad Bunny, Diana Ross, Zendaya, Madonna y el actor británico Damson Idris, la MET Gala terminó una edición más como es habitual, con altas, bajas y algunas controversias sobre los looks de algunos de sus invitados.

Met Gala 2025 (Jamie McCarthy/Getty Images)

Yalitza Aparicio posa junto a Humbe y Miley Cyrus en el after party de la MET Gala

Sin embargo, la fiesta de la moda no termina ahí y durante el after party, los famosos que acudieron al evento, continuaron con una segunda parte del dress code en su forma más extravagante y chic, pero fueron tres estrellas quienes finalmente capturaron la atención de los medios por regalar un crossover inesperado.

En una fotografía difundida a través de las redes sociales, se puede ver a Yalitza Aparicio posar junto a su compatriota, el compositor mexicano Humbe, cuyo ascenso en la industria musical ha causado la admiración de más de uno, siendo algunos de sus temas más famosos, ‘Fantasmas’, Patadas de Ahogado’ y ‘Amor de Cine’.

Esto no fue todo, y es que, los mexicanos aparecieron muy sonrientes junto a Miley Cyrus, quien no dudó en compartir con ellos, regalándonos uno de los momentos más virales de la gala.

Yalitza Aparicio fue una de las invitadas al after party de la MET Gala 2025. Web (Web)

El look de Yalitza Aparicio en el after party de la MET Gala 2025

Yalitza Aparicio no desfiló en la alfombra azul de la MET Gala 2025 pero, sí acudió al after party del evento con un look sartorial de Parada que respetaba perfectamente el dress code del evento “hecho a la medida”, donde el dandismo fue el gran protagonista a través de outfits que homenajearon el ‘zoot suit’ y los ‘sapeurs’ del Congo.

El outfit en cuestión brilló por una falda tableada en color gris y un saco oversize que complementó con un top estilo armadura digno de Paco Rabanne quien fue considerado como el “metalúrgico de la moda”.

A su look de Prada, Yalitza Aparicio lo condimentó con un cinturón de cuero y zapatos kitten negros, además de un maquillaje ligero pero con tintes dramáticos en tonos marrones, sumando una cola de caballo simple y desenfadada como cereza del pastel.