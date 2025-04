¡Cómoda y glamurosa! Hermana de Karol G enseña cómo llevar una chaqueta de mezclilla en look deportivo este 2025

No solo Karol G destaca con sus looks y estilo, sus hermanas Jessica y Verónica también lo hacen, e incluso muchos aseguran que sus hermanas se visten mejor que ella.

Verónica Giraldo es una de las hermanas de la cantante que es más activa en las redes y constantemente comparte viajes, su experiencia diaria como mamá, con su enfermedad y también sus productos, maquillaje y sus looks.

Recientemente, la hermana de la cantante impuso moda con un espectacular look que presumió en las redes, que fascinó a muchas.

Hermana de Karol G enseña cómo llevar chaqueta de mezclilla en look deportivo y elegante este 2025

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, asistió a una fiesta infantil con su hija Sophia y su pareja luciendo un look moderno, cómodo y chic.

La hermana mayor de la cantante llevó un pantalón deportivo en tono vinotinto que combinó con un top beige y una chaqueta de mezclilla con piedras plateadas brillantes que le dio un toque chic y sofisticado a su atuendo.

Este look lo complementó con unos tenis blancos y su cabello lo llevó recogido en un moño bajo, además que agregó joyas que elevaron el look y le dieron más clase y estilo.

“Siempre regia y hermosa”, “Verónica tiene un gran estilo, me encantó su chaqueta”, “esa chaqueta está hermosa, que bien la combinó”, “de los mejores looks que le he visto”, “Karol G debería aprender del estilo de su hermana”, “amé su look con esa chaqueta, espectacular”, “divina, super comoda y elegante para una fiesta”, y “ella es la que mejor se viste de las Giraldo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La hermana de la cantante ha demostrado en sus redes lo mucho que ha bajado de peso gracias a su dieta, cuidados y masajes, a pesar que lucha con una terrible enfermedad.

Y es que Verónica padece artritis reactiva, una enfermedad autoinmune que le ha causado complicaciones de salud y la ha llevado al hospital varias veces, pero afortunadamente siempre sale adelante y se muestra muy feliz en redes con su familia.