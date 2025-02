Hermana de Karol G enseña cómo combinar una minifalda y tenis con elegancia y comodidad este 2025

La hermana de Karol G, Verónica, es muy activa en sus redes sociales y constantemente encanta con sus looks con los que impone.

La joven, quien es maquillista y tiene su propia línea de maquillaje llamada Vero tips, ha dejado claro que tiene un gran estilo y uno muy sexy.

Recientemente, dio clases de moda con uno de sus atuendos que es de los más modernos, cómodos, y elegantes para mujeres de cualquier edad, y para mamás, como ella.

Hermana de Karol G enseña cómo llevar falda corta con tenis con elegancia este 2025

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G presumió un look que causó sensación en redes recientemente y con el que enseñó a llevar una falda corta con elegancia.

La joven llevó una falda negra plisada corta en tono negro que combinó con una camiseta negra estampada, que llevó por dentro de la falda.

La hermana de la cantante complementó este look con unos tenis samba y unos calcetines grises, luciendo hermosa y cómoda, y agregó unos zarcillos blancos, llevó un maquillaje sencillo, además de lucir el cabello recogido en un moño bajo.

“Ella tan bien vestida siempre”, “me encantó su look, muy elegante y cómodo”, “que bella, tiene un gran estilo”, “ella sabe cómo verse y maquillarse espectacular”, “ese es el look que necesito”, “me encantó cómo combinó la falda”; “elegante y moderna, me encantó”, y “amo cada look que lleva”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Verónica no solo encanta con sus looks y maquillaje, también se ha sincerado con sus seguidores en redes al hablar de la enfermedad de artritis que padece y que ha enfrentado con dificultad.

La joven ha mostrado que algunos días tiene mucho dolor y también que su cabello se cae por las noches por esta enfermedad, pero deja ver su proceso y motiva a muchos a salir adelante, así como ella lo hace por ella misma y por su hija Sophie.