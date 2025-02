“Por eso estuvo desaparecida”, Karol G reaparece con Feid en redes y por esta foto sospechan que está embarazada

Karol G y Feid tienen una relación sólida de más de dos años y aunque muchas veces se ha sospechado de una ruptura ellos demuestran que su amor sigue más firme que nunca.

La pareja evita compartir fotos y videos en redes juntos, pero de vez en cuando lo hacen y derriten a sus fans, quienes les encanta verlos juntos y dicen que son el uno para el otro.

Actualmente la famosa tiene más de un mes sin publicar nada en redes sociales, lo que ha preocupado a sus fans, pero ahora reapareció en redes con una sorprendente foto.

Karol G reaparece con Feid en redes y por esta foto sospechan que está embarazada

El pasado 14 de febrero, Karol G estuvo de cumpleaños y sus fans la felicitaron en redes, al igual que su familia, y su hermana Verónica compartió una reveladora foto de la cantante.

Verónica Giraldo compartió una foto de su hermana en sus historias de Instagram donde aparece sentada en bikini de dos piezas y el cabello recogido con una gorra, mientras juega con su sobrina Sophie, y al lado está Feid también en traje de baño, jugando con la sobria de Karol.

Esta foto ha desatado sospechas de embarazo, pues aseguran está de espaldas, se le ve una “pancita”, y tiene a sus fans emocionados.

“OMG Karol g esta embarazada”, “me parece que se viene una mini Karol o mini Feid”, “yo creo que sí está embarazada y por eso está tan ausente de sus redes”, “ya veo por qué andaba perdida, me muero de amor con su pancita”, “está embarazadaaaa, claro por eso no aparece”, “se viene una mini Karol, que felicidad”, “ella está embarazada, tengo cero dudas”, y “claro por eso estuvo desaparecida, no quiere que le vean la pancita”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Hasta los momentos, la famosa sigue sin aparecer en sus redes, y la última foto que compartió Feid de ella fue del 12 de enero, donde no se ve su abdomen, por lo que las sospechas de un posible embarazo siguen aumentando.

La última publicación de Karol G fue el 30 de diciembre, cuando anunció que lanzaría su documental en Netflix este 2025 que llevará por nombre ‘Una Historia de Sueños’.