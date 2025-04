¡Adiós cabello negro! Aislinn Derbez presume su cambio radical de look ¿Qué se hizo?

Luego de apoderarse de las redes sociales, compartiendo un recuerdo donde se dejó ver junto a su hermano Vadhir, su padre Eugenio Derbez y Shakira hace 25 años, con una nostálgica publicación que generó una ola de opiniones, la actriz hizo una nueva aparición para presumir su nuevo tinte de cabello.

Aislinn Derbez le dio la bienvenida a la primavera con un radical cambio de look con el que se despidió de su larga cabellera color azabache por un color más vibrante, muy ad hoc, para la temporada.

Los cambios de look, sobre todo los del cabello, suelen ser de las decisiones más difíciles de tomar, pero una vez que se da el paso, puede ser renovador y hasta divertido el proceso, además, esta siempre es una de las transformaciones más significativas para una mujer.

Conocida por ser un ícono de la moda que ha logrado enamorar la Semana de la Moda de Milán en diferentes ediciones, Aislinn Derbez presumió un nuevo look, esta vez, en color castaño cobrizo, que será uno de los colores en tendencia para este año y que tienes que probar si deseas un cambio que ilumine tu rostro, aporte brillo y juventud.

Aislinn Derbez le dice adiós al negro: ahora así luce su cabello

Aislinn Derbez compartió a través de sus Instagram Stories que se había hecho un cambio de look en el que, después de muchos años, le ha dicho adiós a su clásica cabellera negra, apostando por un nuevo color de cabello que causó furor entre sus seguidores, sumándose a la tendencia ‘Mocha Mousse’.

La hija de Eugenio Derbez presumió este cambio ‘radical’ en sus redes sociales, con una fotografía a modo selfie para mostrar este nuevo look con un mensaje en el que agradeció a Ernesto Vargas, por esta transformación que dejó atrás su clásico negro, por un tono más vibrante: “Miren namás este cambiazo de look que me hizo mi adorado @ernestovargas_hair”.

Este cambio deja ver a Aislinn Derbez con un brillo extra en el rostro, con un tono de cabello diferente a su negro azabache, en un color castaño cálido, presumiendo algunos reflejos, que parece un equilibrio perfecto entre el color ‘Mocha Mousse’ y el tinte ‘Brown Copper’, que ayudaron a resaltar el brillo de su piel y hacerla ver años más joven.

Aislinn Derbez presume su cambio radical de look Instagram: @aislinnderbez (Instagram: @aislinnderbez)

¿Cómo es el tinte mocha mousse que será tendencia en redes?

El cabello castaño sigue de moda, y esta vez, el tinte ‘Mocha Mousse’ será uno de los reyes de los salones de belleza, y es que, Aislinn Derbez fue la modelo perfecta para demostrar las bondades de un cambio de look tan natural.

Aunque es un look natural, es lo suficientemente atrevido y favorecedor para quienes, al igual que la actriz, han optado por un tinte negro, clásico pero infalible, pero si desean un cambio que no sea demasiado vistoso como un rubio, esta opción que retoma el nombre como el color del año que auguró Pantone, es una de las mejores, para resaltar las facciones de tu rostro y dar vitalidad extra a tu cabello.