“El vestido imposible”: así fue la diminuta prenda de Aislinn Derbez que le impidió sentarse

Si hay una mexicana que ha logrado arrasar con la Semana de la Moda de Milán, ha sido Aislinn Derbez, quien ha posado con algunos de los looks más glamurosos, convirtiéndose en todo un referente de estilo, junto a otras personalidades como Eiza González y Michelle Salas.

PUBLICIDAD

La expectativa por saber cuál es el atuendo que habría elegido junto a su estilista Jessica Marmolejo, al paso del tiempo es cada vez mayor, y esta vez, en su visita a Milán para acudir al desfile de Fendi, Roberto Cavalli, Prada y el afterparty de Emporio Armani, supo como deslumbrar jugando con transparencias, encaje y mucho pero mucho brillo para cerrar su viaje con broche de oro en los CNMI Sustainable Fashion Awards.

A esta gala donde se premia a los diseñadores emergentes y de renombre, por su compromiso con el medio ambiente y mejores prácticas, creando un entorno justo para el planeta y quienes trabajan en su producción, Aislinn Derbez acudió con un atuendo igual de brillante que el de 2023, mismo que parecía una digna versión del naked dress de Marilyn Monroe.

Aislinn Derbez deslumbra con brillante vestido en Milán

Tal como lo hizo hace un año, Aislinn Derbez volvió a formar parte de la lista de invitados los CNMI Sustainable Fashion Awards, que forma parte de los eventos que se celebran en la Semana de la Moda de Milán, desfilando por la alfombra azul de dicha gala.

A este evento, la hija de Eugenio Derbez acudió con un brillante vestido dorado, de Iann Dey, del que explicó que “todo es bordado a mano con miles de pequeñas piezas de madera, cristales, piedras, lentejuelones y germinado real”, que se complementó con un turbante a modo de velo que caía en forma de cascada por toda esta prenda a la que solo se añadieron unas sandalias de tacón nude, un reloj ‘Omega’ y maquillaje natural.

Aunque la actriz de ‘A la Mala’ lucía espectacular e incluso cómoda con este elegante look, se atrevió a mostrar su lado menos glamuroso en sus Instagram Stories, donde reveló los retos que tuvo para usar una pieza como esa.

Aislinn Derbez revela los retos que tuvo al usar este vestido

Fue en sus redes sociales que Aislinn Derbez compartió con sus seguidores los retos que enfrentó al usar esta espectacular pieza de Iann Dey, y es que, en una foto se le pudo ver intentando sentarse en su automóvil de una forma no tan ‘glamurosa’, escribiendo: “Sí qué bonito, pero no me podía sentar en el coche” y añadió: “Empoderadas sin miedo al éxito”.

PUBLICIDAD

Aislinn Derbez Instagram: @aislinnderbez (Instagram: @aislinnderbez)

Además de la forma en la que lo portó la actriz, la firma Iann Dey dedicó un post para explicar que la prenda que Aislinn Derbez había utilizado, se trataba de una pieza hecha especialmente para ella:

“Ha sido meticulosamente bordado a mano con miles de diminutas piezas de madera, cristales, piedras y lentejuelas. Además, pasó por un innovador proceso de germinación de chía, lo que permitió que crecieran plantas naturales directamente sobre la prenda, creando una fusión única entre la naturaleza y la alta costura”.