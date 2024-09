“Voy a dejar el pelo negro atrás”: Aislinn Derbez presume su cambio de look más ‘radical’

Aislinn Derbez presumió su cambio de look en redes sociales, que no solo se trató de un color distinto, pues, dejó un poderoso mensaje de amor propio tras tomar esta ‘radical’ decisión que ya ha sido aplaudida en redes sociales.

PUBLICIDAD

La hija de Eugenio Derbez decidió mandar un poderoso mensaje a través de sus redes sociales el pasado fin de semana, dejando atrás su icónica melena azabache que se volvió todo un sello de su estilo, y es que, se unió a la lista de celebridades que han apostado por el amor propio y no seguir un estereotipo de belleza que las esclavice de los tintes y costosos tratamientos por mantener cierto color de pelo.

Siempre apostando por lo natural, Aislinn Derbez ocupó sus redes sociales para revelar la decisión que tomó y la razón por la que, pronto, su larga cabellera negra cambiaría por algo distinto, transformándose de forma progresiva a un look platinado, dejando ver sus canas con orgullo, y explicando por qué su melena luciría distinta a lo que todos conocen.

Aislinn Derbez Matt Winkelmeyer / Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Aislinn Derbez deja atrás el cabello negro

Por años, la larga cabellera negra de Aislinn Derbez fue un sello de su estilo, pero, una vez más, fiel a quien es, ha decidido acabar con los estereotipos impuestos por la sociedad para poner sus propias reglas y decidir sobre lo que era mejor para ella y su cuerpo, esta vez, revelando que tendría un cambio progresivo que algunos incluso señalaron como ‘radical’.

Fue a través de sus Instagram Stories, que la hija de Eugenio Derbez compartió con sus seguidores una imagen donde se alcanzaba a ver su pelo rizado con algunos destellos marrones, cobrizos que presumían la decoloración de su pelo, lo que significa que ya no estaba usando con constancia los tintes negros.

Aislinn Derbez Instagram: @aislinnderbez (Instagram: @aislinnderbez)

Aislinn Derbez presume orgullosa su cambio de look

“Con tantas canas que me salen, voy a tener que dejar el negro atrás y poco a poco empezar a dejar que se asomen de vez en cuando... esto de vivir esclavizada a los tintes, ya no está padre chavos”, escribió sobre la fotografía que presumía su cambio y continuó: “Y para botar el negro, el pelo salió de muchos colores, pero me encantó”.

Este cambio en su cabello, deja ver este proceso de eliminación del tinte, para hacer más sencilla la transición que poco a poco dejará ver destellos platinados, como parte de su look, simbolizando un nuevo paso hacia su libertad, aceptación y ese rechazo hacia lo que la sociedad impone como belleza.

De esta forma, Aislinn Derbez, se suma a la lista de celebridades que han apostado por alejarse de los estereotipos y productos de belleza que las hizo sentir esclavizadas, siguiendo las reglas impuestas por una sociedad tradicional, entre ellas, Salma Hayek, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow, Jamie Lee Curtis, Meryl Streep, entre otras. Fue así que con una fotografía, mostró orgullosa esta transición que poco a poco se irá notando cada vez más con las apariciones que haga, presumiendo orgullosa, destellos platinados.