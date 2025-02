Camila Sodi no solo es una de las actrices más exitosas de México, también se ha convertido en todo un icono de la moda.

Y es que la joven de 38 años encanta con cada look que lleva, con el que presume su estilo, clase y sensualidad, e impone tendencias.

Y recientemente, la actriz y cantante llevó un atuendo en tono amarillo que causó sensación en las redes y con el que ha impuesto moda para este 2025.

“Parece de 20”, el espectacular look amarillo con el que Camila Sodi impactó e impuso moda este 2025

Camila Sodi se encuentra promocionando su nueva película Chica conoce chico, que estará disponible en Max este viernes 14 de febrero y para ello deslumbró con su look.

Durante las promociones de la película, la actriz llevó un atuendo en amarillo muy elegante y moderno que todas podemos copiar.

Camila lució un short con una blusa tejida en tono amarillo y un chaleco, mostrando un ligero escote que le dio un toque de sensualidad y complementó este atuendo con unas zapatillas doradas y negras.

Este look causó sensación en redes, al punto que aseguran que la famosa luce como de 20, y llenándola de halagos.

“Qué hermosa que se ve con ese look”, “wow parece de 20”, “ella no aparenta la edad, se ve súper joven”, “me encantó ese look en ese tono, se ve moderna”, “wow que bella que está, que bueno verla feliz”, “me encantó su look, muy chic”, “ella siempre tan bien vestida”, “por fin se pone algo elegante y no vulgar”, “me gusta mucho su look y se ve muy joven”, y “ella es hermosa”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La joven apenas se está recuperando de la muerte de su madre, Ernestina Sodi, quien falleció en noviembre del año pasado.

Sin embargo, se ha enfocado en sus hijos, y sus proyectos y poco a poco ha demostrado que ha seguido adelante con su vida, tratando de vivir con la ausencia de su madre, y sus fans se han mostrado feliz de verla bien y emocionada por su nueva película.