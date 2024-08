“La vulgaridad es moda”, el micro bikini que lució Camila Sodi a sus 38 en la playa y por el que la destruyen

Camila Sodi es una de las actrices más destacadas de México que a sus 38 años ha protagonizado más de 10 telenovelas.

A sus 38 la famosa no solo sigue triunfando, sino que se toma sus momentos para disfrutar de la vida y viaja y va de paseo.

A través de sus redes la actriz presume cada momento de su vida en el que crea lindos y memorables recuerdos con sus hijos y sus amigos.

Recientemente, la famosa sorprendió en su último paseo en la playa por su bikini, que le valió muchas críticas, pues aseguran que era muy atrevido.

“La vulgaridad es moda”, las críticas a Camila Sodi por lucir micro bikini a sus 38 en la playa

Camila Sodi compartió unas fotos de su reciente viaje a la playa y presumió su micro bikini con una especie de ojos que solo cubría sus pezones y dejaba a la vista el resto.

Aunque la famosa lució este modelo de bikini atrevido con mucha seguridad y sensualidad, le llovieron las críticas asegurando que por ser mamá y a sus 38 no debería vestir así.

“La vulgaridad en su máxima expresión 🤮🤢”, “Ni teniendo cuerpazo se vería bien un traje de baño como ese”, “Ya no haya como llamar la atención”, “Thalia versión vulgar, ya que no se ponga nada! 🫤”, “la vulgaridad ahora es moda”, “pobre de sus hijos, qué dirán viendo a su madre así”, “Mejor que no se ponga nada”, “Si si muy delgada y todo!!! Pero no está bonito ese traje de baño”, “Ese bikinito como que ni al caso 😂”, “se puso unas pezoneras nada más”, “que ridicula, vulgar y corriente”, y “esto debe ser una crisis de mediana edad que horror”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que Camila presume su figura luciendo un bikini, pero sí es la primera vez que lleva uno tan atrevido y original, pero a pesar de las críticas, deja claro que ella se siente bien llevándolo y no le importa el qué dirán.

Además, muchos la elogiaron en sus redes, asegurando que era una mujer segura de sí misma, que lucía como de 20 y tenía la figura ideal para lucir ese tipo de bikini.

Lo cierto es que parece que los micro bikinis están de moda, pues hace unos días Tini Stoessel sorprendió luciendo uno en tono celeste que cubría muy poco de sus pechos, y aunque a muchos no les guste, se está convirtiendo en la tendencia del 2024.