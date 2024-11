¿Adiós, manicura francesa? 5 ideas de uñas ‘milky’ para tener unas manos de lo más elegantes

La manicura milky ha sido uno de los diseños de uñas más populares a lo largo de este 2024. La elegante tendencia engloba todos los diseños con un look semitransparente en tonos lechosos.

PUBLICIDAD

No obstante, también suelen verse en otros colores suaves como rosa, almendra, lavanda o nude, pero siempre brindado esa apariencia natural que entra dentro de la moda “my nails, but better”.

La mejor parte de este tipo de mani es que ofrece mucho espacio para jugar con los estilos y adornos si lo que se busca es un acabado sofisticado, pero ligeramente mucho más llamativo.

Ideas de uñas milky para lucir unas manos chic en los últimos meses de 2024

Si esta manicura te encanta, pero no sabes cómo comenzar a llevarla, solo sigue deslizando para encontrar 5 ideas de uñas con base lechosa elegantes para inspirarte a lucirlas antes de acabar 2024.

Uñas milky clásicas

Si hay una manera infalible de sumarse a la tendencia de las uñas milky es ciñéndose a lo básico; es decir, apostando por la versión clásica de la manicura lechosa que realza la belleza de las manos.

Las uñas 'milky' son elegantes, minimalistas y funcionan para cualquier evento | (Instagram)

Uñas milky con brillos

Las mujeres minimalistas, pero glamurosas pueden decantarse por lucir una manicura milky en un tono leche de fresa igual de elegante y neutral que el blanco y adornado con unos brillos discretos.

Las uñas 'milky' son elegantes, minimalistas y funcionan para cualquier evento | (Instagram)

Uñas milky a la francesa

Otra forma con la que es imposible equivocarse a la hora de probar las uñas milky es con un diseño de manicura francesa corta. El resultado clásico y sofisticado funciona para cualquier evento.

PUBLICIDAD

Las uñas 'milky' son elegantes, minimalistas y funcionan para cualquier evento | (Instagram)

Uñas milky cromadas

Las uñas cromadas no solo son una de las tendencias más fuertes, también una especie de prima de las milky nails. Por eso, una gran manera de llevar estas últimas es con ese acabado brillante.

Las uñas 'milky' son elegantes, minimalistas y funcionan para cualquier evento | (Instagram)

Uñas milky Skittle

Las más originales pueden sumarse a la moda de las uñas milky con un diseño Skittle; es decir, con cada una de las uñas en un tono diferente, pero dentro de la misma paleta lechosa y cremosa.