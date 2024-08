Tintes y mechas que envejecen: cuáles son los tonos que debes evitar a los 40 años en el 2024

Cuando te vas a hacer un cambio de look y pruebas algunas mechas o tintes, debes tomar en cuenta que es importante que elijas un tono de cabello que te ayude a rejuvenecer y no a envejecer.

Y es que, aunque pocas lo saben, existen algunos tonos de cabello y mechas que envejecen, suman años y no te favorecen para nada, especialmente a los 40 años.

Por eso, te decimos cuáles son esos tonos que no debes probar ni llevar y que no serán tendencia el próximo año para que, si pensabas probarlo, lo elimines de tu lista.

Cuáles son los tintes y mechas que envejecen y no debes llevar a los 40 años

Tinte rojizo

El tinte rojizo es de los peores que puedes llevar a los 40 pues endurece las facciones y te aumenta muchos años.

Así que, aunque quieras probar un estilo arriesgado y diferente, evita este tono, pues podrías lucir hasta de 50 y eso no es lo que quieres.

Mechas platinadas

Las mechas platinadas pueden ser muy innovadoras, pero debes evitar llevarlas a los 40 pues te hará lucir de más edad.

Y es que dará la sensación de que tienes canas, no importa si las tienes o no, así que lo mejor es no llevar este tipo de mechas.

Tinte cenizo

El tono cenizo tampoco te beneficia a tus 40 pues te suma muchos años y te hará lucir más vieja.

Este tono es apagado y opaco y no te dejará brillar ni relucir, así que evítalo a toda costa este 2024.

Mechas californianas

Las mechas californianas son las peores que puedes probar a tus 40, pues no te hará lucir moderna, al contrario, te sumará muchos años y te envejecerá.

Y es que este tipo de efectos solo aumenta años, es mejor probar otro estilo que te ilumine el rostro y sí te favorezca.

Tinte negro

Aunque el negro parezca un tono elegante y moderno debes evitarlo a toda costa a tus 40 años pues endurece las facciones y te suma muchos años.

Así que para el próximo año o para tu nuevo look evita el tono negro, que además, hará que tus canas se noten mucho más.