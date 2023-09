Cómo saber si el cabello corto te quedará bien: el truco infalible que te ayudará a descubrirlo

El cabello corto es un estilo que nunca pasa de moda y existen muchos cortes que puedes probar y están en tendencia como long bob, bob, o pixie cut.

Sin embargo, no beneficia a todo tipo de rostro, y es un paso muy arriesgado que a veces das y del que luego te arrepientes porque no te gusta como quedó y extrañas tu larga melena.

Pero, hay buenas noticias y es que existe un truco muy fácil para determinar si a ti y a tu tipo de rostro le va bien el cabello corto y así, cortarlo con mucha más confianza, y te lo compartimos.

Este es el truco fácil y rápido para saber si el cabello corto te quedará bien

Cada tipo de rostro, ovalado, diamante, alargado, redondo, o rectangular tiene unas medidas, y con esto puedes determinar si el cabello corto te quedará bien.

Lo que debes hacer es ponerte frente al espejo, colocar un lápiz de forma horizontal en la barbilla, y dibujar una línea desde la parte inferior del rostro hasta la oreja.

Al hacer esto fíjate el punto en el que ambas líneas coinciden y haz una pequeña marca, luego mide la distancia del lóbulo y el punto marcado y si da menos de 5.7 centímetros entonces el cabello corto te quedará de maravilla.

Si la medida te da más que esto, entonces lo mejor es no arriesgarte pues no se verá tan bien, aunque si eres una chica arriesgada y no teme a probar este cambio, puedes hacerlo sin problema, que nadie te detenga.

Puedes probar cortes de cabello como bob angular si tienes el rostro ovalado, con capas si tienes rostro en forma de corazón, long bob si tu rostro es cuadrado, pixie si tienes el rostro redondo y lob si lo tienes alargado, son algunas opciones que están de moda.