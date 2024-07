Tipos de cejas que armonizan el rostro y te quitan años de encima: escoge la mejor para ti

Cada rostro tiene necesidades diferentes, por lo que debes conocer todos los tipos de cejas que existen para saber cómo potenciar tus rasgos, quitarte años de encima y verte proporcionada. Seguramente alguna vez has visto diseños que acaban mal y la portadora termina con expresiones de ‘enojo’ o se endurece la cara, cosas que ninguna desea.

A fin de cuentas, las cejas enmarcan la mirada y dan intensidad, así que hay que tener en consideración siempre antes de sacarlas la forma de tu cara, el espesor de tus cejas y la forma natural con la que nacen. Si son muy pobladas, sólo hay que limpiarlas y darles un poco de forma.

Las cejas tienen mucha influencia en la manera en la que lucimos | Imagen de master1305 en Freepik

No obstante, si te pasa todo lo contrario, los especialistas afirman que el aceite de ricino es muy bueno para hacer crecer el vello. Solamente saca los pelitos fuera de la línea de crecimiento para darle forma y olvídate de métodos abrasivos como la depilación con cera.

Tipos de cejas que armonizan el rostro

Cejas ligeramente arquedas

Si tienes rostro ovalado o redondo, debes hacer que tus cejas sean el centro de las miradas para robarle protagonismo al volumen de las mejillas. Los expertos de InStyle las recomiendan con formas suaves y no excesivamente marcadas, con un arco que sobresalga ¡pero no tan elevado!

Cejas rectas

Son favorecedoras, pero no para todas. Le armonizan el rostro a las mujeres de rostro cuadrado, quitándole dureza a la línea de la mandíbula. Arquea ligeramente el diseño y trata de que se extiendan lo más posible para que no se vean cortas o escasas. También son perfectas para los rostros alargados, que no deben llevar arcos pronunciados.

Cejas redondeadas

Por último, las redondeadas están dentro de los tipos de cejas que armonizan el rostro, siempre y cuando este sea corazón. La forma ligeramente redonda “suaviza los pómulos marcados y la forma de tu barbilla más puntiaguda”, apuntan desde la misma fuente..