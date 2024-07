¿Quieres verte más joven? Dile no a estos diseños de cejas porque roban años

Aunque principalmente las cejas están diseñadas para proteger los ojos del sudor, el polvo y la radiación solar, también tienen una carga muy importante en la constitución de la belleza del rostro, ya que su forma, tamaño y grosor son los que le dan la armonía y el equilibrio de la cara. Por esto que su diseño puede rejuvenecerte o ponerte muchos años de los que tienes.

No en vano se les conoce como el marco del rostro y partiendo de esto es importante conseguir una técnica y un estilo de ceja que permitan que la forma que se perciben los ojos sea la más adecuada para ti, ya sea grandes, más pequeños, más separados o más juntos.

¿Qué se debe tomar en cuenta para escoger un diseño de cejas?

De acuerdo con Chic In, expertos en cejas, hay que tomar ciertos aspectos ante de decirse por alguna figura en especial, entre estos destaca principalmente no dejarse llevar por la moda, porque no todo lo que es tendencia le queda bien a todos los tipo de rostro. También hay que seguir la forma natural de la ceja, ya que de lo contrario se puede ocasionar cambios abruptos en la expresión.

Hay varios tipos de cejas, como las arqueadas, rectas, curvas, cortas y finas, así como abundantes y escasas, y dependiendo de esto junto con el tipo de cara, es que se debe saber qué es lo que mejor te queda.

Los mejores tipos de cejas para cada rostro

Las cejas curvas, que son las que se asemejan a una media circunferencia y sin ángulos marcados, son ideales paras las caras cuadradas o triangulares, porque dan mucho equilibrio, según la marca de maquillaje Maybelline.

Mientras que las cejas arqueadas tiene un arco pronunciado que le queda perfecto a las mujeres con rostros ovalados y crea una apariencia de ojos más abiertos y expresivos. Y las que son rectas y horizontales, que apenas tienen marcado el arco, son la mejor opción las caras alargadas.

Las cejas que envejecen y que debes evitar

Según el portal de Vanidades, hay ciertos tipos de cejas que te ponen muchos años encima, como las cejas “scouse Brow”, “en definir demasiado la ceja hasta la última zona, recortando y tiñendo el vello para crear una ceja muy ancha y poco natural. Lejos de aportar personalidad, este diseño endurece las facciones y suma años a tu apariencia”.

También las cejas pegadas al entrecejos serán tus enemigas, porque “crean un desequilibrio que las convierte en el foco principal del rostro, restando naturalidad y haciéndote parecer mayor”. Mientras que que son extremadamente largas, que casi llegan a las sienes, puede dar la percepción de unos ojos caídos, pero sin son muy cortas, sin llegar al final de ojos, igualmente te restan juventud.

Lo ideal es que las cejas se alineen justo donde la fosa nasal se une al puente de la nariz.