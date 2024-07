Uñas nude que usan las mujeres de clase alta: 3 diseños elegantes y versátiles

Si quieres lucir como toda una millonaria, entonces te conviene saber cuáles son las uñas nude que usan las mujeres de clase alta.

Las manos son parte importantísima de nuestro look porque transmiten mucha información de nuestro estilo, edad, hábitos y cuidado personal, así que no las puedes descuidar si buscas lucir muy elegante.

Uñas nude que usan las mujeres de clase alta

Con glitter

No, el brillo no resulta poco sofisticado, ordinario o corriente si lo sabes usar. Los toques de glitter siempre son una excelente idea cuando buscamos que nuestras manos sean protagonistas en el look. Estas opciones, en todo momento pueden destacar y convertirse en centro de atención.

Solo debes tener cuidado de usar tonalidades que vayan en sincronía con el tono nude que seleccionaste, como por ejemplo, el dorado, que siempre es ideal.

Swirl nails

Entre las uñas nude que usan las mujeres de clase alta tenemos las swirl nails, o twirl nails como también les llaman, que son diseños con una base neutra más líneas en ondas muy sencillas, las cuales proporcionarán un estilo muy sofisticado, el cual se adaptará a cualquier look.

Incluso las puedes hacer tú misma desde casa, añadiendo una base de esmalte nude y con un pincel fino, haz unas líneas con esmalte blanco en cada uña sin un orden para luego sellar con brillo.

Con foil dorado

Aplica una base nude y coloca foil en las puntas, que es papel metalizado en tono dorado que se puede personalizar de la manera que queramos. Las uñas nude que usan las mujeres de clase alta destacan con este elemento decorativo y que además se sella en pocos minutos.

Por eso, puedes llevar un lindo delicado diseño de uñas en base nude, con foil en las puntas en el tono de tu preferencia y tendrás una manicura original, que además es como una bonita manera de reinventar las clásicas francesas.