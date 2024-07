Las 4 blusas estampadas que te harán lucir anticuada durante el verano y que debes evitar sí o sí

La comodidad y frescura es lo que debe prevalecer en las prendas para el verano, pero no esto no es impedimento para estar a la moda. Esta es una de las épocas del año en el que los estampados vibrantes toman protagonismos, así como los colores vivos que se presumen en prendas ligeras, como los vestidos, palazzos, conjuntos fluidos, faldas y, por supuesto, blusas.

Estas últimas jamás deben faltar en ningún guardarropa, sin importar la estación climática del año, ya que son versátiles, porque te permiten jugar con diversos estilos, también tienen gran impacto visual en el look y dan facilidad al momento de usar accesorios.

Por lo general, cuando se trata de blusas y tops, los que marcan la tendencia en estos días calurosos son los tops con volantes, off-the-shoulder, de manga corta y camisetas con gráficos, que pueden llevar estampados de flores grandes y llamativas hasta los más delicados.

También rayas, especialmente, en colores náuticos, como azul marino y blanco. Los tropicales nunca fallan, pues las hojas de palmera, piñas, y otros elementos de la naturaleza tropical, le aportan mucho dinamismo a los looks. El tie-dye, ese teñido anudado en colores brillantes y pasteles, es buscado; y los diseños geométricos en tonos vibrantes.

Estampados que harán lucir anticuada

Estos son las blusas estampadas que debes descartar hasta que llegue el otoño si no quieres lucir anticuada.

1. Estampados pop

Aunque el pop art siempre ha sido un clásico, pues para esta temporada, quedará un poco rezagada. El arte pop es una de las corrientes artísticas que más ha inspirado a los diseñadores contemporáneos, que han encontrado en él una fuente inagotable de la que nutrirse, aunque llevarla ahora en verano sería un desacierto total.

2. Tie-Dye

Es característico del verano, pero en este 2024 no va a ser el caso incluso en tonalidades vibrantes. Es un tendencia que se niega a morir, ahora especialmente cuando se tiene tanta conciencia de la moda ecológica, pero realmente para estos meses se está apostando por estampados más sutiles.

3. Rayas coloridas

Sí continúan las rayas, pero no en tonalidades que no sean las clásicas. Es decir, las blusas con combinaciones de colores que se salgan de los convencionalismos no estarán permitidas (por mucho que insistan las portuguesas). Se retomará el lujo silencioso, y con ello las habituales en tonalidades azules.

4. Lunares

Hace un tiempo que no los tenemos en el radar, pero por si te quedaba alguna duda, este verano tampoco se renovarán. Es un print que poco se ha visto en las últimas colecciones de las firmas de lujo, quedando completamente relegado a un segundo plano.