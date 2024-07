Las camisas con ‘guipur’ serán tendencia este 2024 por ser elegantes y estilizar la figura: así las puedes llevar

A veces para darle un giro fresco y moderno a tu look, lo único que hace falta es una prenda que se robe la atención, con pequeños toques que hacen la diferencia y que sin duda son lo suficientemente llamativos para tener un outfit aplaudido.

La temporada de primavera-verano, demanda el uso de prendas que contengan colores vibrantes, estampados florales y piezas que aportan ese toque fresco a tu look, pero si no deseas apostar por lo básico o tradicional, entonces, las camisas con guipur son para ti, pero eso sí, debes dejar atrás los prejuicios para lucirla.

Los medios especializados en moda, no solo propusieron los estampados como los grandes ganadores del 2024, también el uso de texturas como las transparencias y sobretodo, del encaje, que promete ser de los más usados al menos esta temporada de verano, pues no solo es sexy y fresco, sino que aporta ese toque diferente a tu look, que permite que un atuendo se vea original y a contracorriente a las tendencias que siempre están en una constante transformación

Camisas con guipur Pinterest (Pinterest)

¿Qué es la camisa con guipur?

De unos años para acá, se ha resaltado la importancia de tener prendas que compongan un ‘armario cápsula’, esas que entre sí se pueden combinar fácilmente gracias a su característica que forma parte de los básicos que sí o sí, deben formar parte de nuestro guardarropa, esto funciona para atinar un outfit ganador en pocos minutos y que además es favorecedor para diferentes ocasiones.

Entre las prendas que se recomiendan son las camisas, esas que, sin importar lo que suceda, quedan con todo, son versátiles, favorecedoras y pueden ser utilizadas de diferentes formas, lo que permite que las mujeres no solo exploren su lado más chic, también el más creativo.

Pero existe una prenda que promete quitarle la corona, y es nada más y nada menos que la propia camisa con un giro especial, y es que estas deben contener detalles de guipur que lo harán todavía más irresistibles, pero ¿cómo las podemos identificar?, esto es sencillo, pues se trata de un tejido tipo encaje que se caracteriza por la ausencia de fondo y es de un tipo de malla gruesa.

Aunque se desconoce su origen, se dice que los egipcios habían utilizado este tipo de tejido en sus diseños, mientras que en Europa, es considerado como un sinónimo de buen gusto y refinamiento favorito de los miembros de la realeza.

Camisas con guipur Web (Web)

¿Cómo combinar una camisa con guipur?

Considerada como una las prendas más elegantes del verano, las camisas con guipur son la pieza que debes tener en tu armario esta temporada, le dará un giro glamuroso a tu look sin la necesidad de utilizar demasiados elementos.

Sus detalles de encaje o bordados troquelados le aportan un aire sensual y chic que querrás probar al menos una vez. Combínala con cualquier tipo de prenda inferior según sean tus necesidades, ya sean jeans, palazzo o incluso faldas, en su versión mini o midi, añade tenis para un look casual o bien complementa con sandalias de tacón para algo formal y sofisticado.