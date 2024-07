Carolina Herrera revela las 4 cosas vitales para verse bella y no tienen que ver con la moda

Carolina Herrera revela las 4 cosas indispensables que se necesitan para verse bellas y no tienen que ver con la moda

Los estándares de belleza cada vez más se van haciendo exigentes, pese al movimiento de body positive, que busca concienciar sobre una visión positiva del cuerpo físico, independientemente, de su forma. Aún con todo lo que se ha hecho y tratado de inculcar en la sociedad, por lo general, se espera tener un aspecto físico atractivo que robe miradas y evite críticas. Que agrade al otro.

Es por esto que cada día las tendencias se viralizan con mayor rapidez en las redes sociales y las personas, tanto mujeres como hombres, se someten a técnicas para “detener” o disimular el paso del tiempo en su cuerpo, apuestan por usar prendas en boga con tal de pertenecer y ser aceptados por un grupo, y también recurren a filtros o maquillaje que los ayude a rejuvenecerse y ocultar esos aspectos de ellas mismas que les desagrada.

Por su puesto que las estrellas del mundo de espectáculo, como las propias casas prestigiosas de moda establecen cánones, que muchos quieres copiar e imitar, porque es símbolo de estatus. Sin embargo, una de las diseñadoras más reconocidas del mundo, la venezolana Carolina Herrera, siempre ha apostado por el bienestar mental y emocional de las mujeres, construyendo su belleza desde su interior.

Y esto es algo que aprendido a la perfección su hija, quien lleva el mismo nombre y también las riendas de la marcad, y que busca transmitir a todas las chicas que desean vestir sus prendas o perfumarse con su fragancia.

Lo que necesita una mujer para ser bella

Carolina Herrera, de 53 años y la directora de Carolina Herrera Perfumes, conversó en junio con la revista Glamour y se pronunció sobre las modificaciones corporales y los filtros que usan algunas personas para cambiar su apariencia.

“Yo creo en la libertad, que cada uno se haga lo que le dé la gana. Quiénes somos para juzgar a nadie. Ahora, en mis niños sí que puedo hacerlo. A ellos les encantan los filtros y yo les digo que no es verdad. Creo que las redes sociales potencian esa inseguridad que todos tenemos”, le manifestó a la revista, en la que habló sin tapujo de su vida.

Pero, Herrera resaltó que le impresiona ver que ahora muchas actrices y cantantes, así como personas en general suelen verse más parecidas: “Ahora es como que todas fueron al mismo médico. Mira, a mí no me importa la operación, todo lo que la gente quiera, pero que no se cambien tanto. Veo a todas las actrices igual, y acabo de volver de Nueva York y todas las mujeres se parecen”.

Es por esto que ella cree y apuesta por la imperfección, y expresó que “es importante hacer el ejercicio de verse y aceptar que no eres perfecta. (...) Veo belleza cuando veo seguridad, cuando veo paz en una mirada, cuando siento tranquilidad y cuando hay sentido del humor”.

Así que para la heredera del emporio Herrera, lo vital para verse bellas es que cada mujer cultive la seguridad en ella, así como trabajar la paz en su interior, que viva y disfrute de la tranquilidad y siempre conserve el buen humor.