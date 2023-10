Irina Baeva recuperó su confianza y se mostró al natural.

La actriz Irina Baeva siempre ha deslumbrado con su talento, así como por su escultural figura y rostro de porcelana que presume en cada dramático, publicidad o en su cuenta en Instagram, por lo que resulta increíble que detrás de su belleza escondiera ciertas inseguridades que le impedían mostrarse al natural frente a sus seguidores.

Es por esto que no lo hace con mucha frecuencia. Sin embargo, esta semana cautivó al mostrar su piel al desnudo, sin un gramo de maquillaje. A través de una historia en Instagram compartió su experiencia: “Por primera vez en los 30 años de mi vida de verdad se los cuento abiertamente me siento cómoda, segura y contenta cuando salgo a la calle sin maquillaje. Nunca pensé que me fuera a pasar de verdad, ha sido un proceso de dos años”, manifestó.

Los internautas la apoyaron: “Me encanta verla tan hermosa y tan feliz, te admiro y te quiero”, “¡Qué hermosa eres, inteligente y cada vez más exitosa!” y “Wow !Me encanta Irina! Súper bonita y dulce”, fueron los halagos que recibió por parte de su fanaticada.

La también modelo, quien está pronto a cumplir 31 años, contó que todo esto lo logró tras un intenso esquema de cuidados de la piel que lleva desde hace dos años, aunque no especificó a qué tratamientos se ha sometido con la doctora Marimar Guerra, quien es famosa en el medio del espectáculo por darle el elixir de la juventud a los artistas. “Me tiene muy contenta el resultado”, acotó Baeva.

Pero ella no es la única que se puso en manos de esta especialista, pues su pareja, el también actor Gabriel Soto se ha sometido a cuidados de la piel desde hace cuatro años con Guerra. Así lo dejó saber él mismo a través de un reel en Instagram. Ambos se mostraron agradecidos porque están contentos con el bienestar que ha obtenido.

El año pasado, la actriz de origen ruso, le respondió a uno de sus seguidores sobre cómo logra fortalecer la autoestima, y aseveró que al “igual que todos, sufro de inseguridades y soy muy exigente y crítica conmigo misma”. Además, afirmó que, para fortalecer su seguridad interna, “el camino es el amor propio, cuidarte, quererte, hablarte bonito en vez de ver solo lo malo, dar las gracias por lo que tienes, trabajar en lo interior”.

Aconsejó a sus seguidores a Leer, educarse e informarse, así como ser amable con los demás y siempre trabajar en ser la mejor versión de ellos mismos. En ese momento, se desahogó durante la dinámica de preguntas que le hicieron sus seguidores y los instó a amarse por sobre todas las cosas. Les dio claves importantes para siempre valorarse y respetarse.