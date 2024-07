Si se habla de la civilización occidental, Italia, desde el Imperio Romano, luego desde el Imperio Bizantino, Renacimiento y en todas sus épocas, ha dado grandes aportes a la cultura y sociedad. Y esto es lo que recoge con magnificencia una marca que le ha hecho una continua carta de amor a todas estas historias: Dolce & Gabbana , que comandada por Doménico Dolce y Stéfano Gabbana, con su exuberancia y detallismo, han compilado en varias temáticas, con ayuda de la curadora francesa Florence Müller, toda la historia y homenaje a los detalles únicos y trascendentales de su país.

PUBLICIDAD

'Dolce & Gabbana: del corazón a las manos', muestra las obras maestras de la marca en Alta Moda, Sartoria y Joyería. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Todo ello, en la exposición: “Dolce & Gabbana: del corazón a las manos”, que estará en Milán hasta el 31 de julio y luego en otras ciudades del mundo.

Esto, a través de la sofisticación, el barroquismo que choca a muchos,- pero que es un deleite para los que aman la libertad creativa- de ver en bordados, en materiales como vidrios, plumas. Exploraciones que se quedan cortas en palabras para describir la belleza de su línea de Alta Moda, que han explorado en diversos imaginarios desde 2012.

Así, puntada tras puntada, sedas, cristales, drapeados, ejercicios con materiales y volúmenes: todo eso se detalla claramente con el realme 12 +5G, que en espacios de luz construida y tenue, como suele pasar en las exhibiciones de moda (esto, para no afectar tampoco el registro y la integridad de las piezas) tiene mucha más iluminación y definición para captar cada detalle.

Dolce & Gabbana, del corazón a las manos: la primera sala es exhibición de toda la artesanía y exuberancia de la marca. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Esto, gracias a su cámara para retratos de 108 MP con zoom 3x, que da a los retratos, y sobre todo a piezas tan complejas y elaboradas, textura y definición en cada detalle que, incluso en luz nocturna, la imagen se sigue manteniendo nítida y con la mejor calidad para su precio (999000 COP). Es así como el realme 12 +5G es perfecto para capturar cada costura, elaboración y detalle de piezas de moda en cualquier lugar del mundo.

Así, detalles como vestidos tropicales hechos con plumas, vestidos rococó que evocan a María Antonieta, Venecia, Sicilia y sus trenzados, sacados de sus colecciones de Alta Moda (también tienen, por supuesto, en la exhibición, Alta Joyería y Alta Sartoria), trenzados y otras técnicas de sastrería, son captados por un dispositivo que en su diseño es un accesorio de moda y que en condiciones de luz extremas tiene un display con imagen nítida.

De esta manera, el asistente se deja envolver entre ese universo de colorido y exuberancia y los retratos icónicos de Anh Duong, que incluso pinta escenas de Il Gatopardo y a la misma Sofía Loren. Pero, de ahí, todo cambia hacia los trabajos con cristales que la marca, -desde 2012 desaforada en su creatividad- ha recreado.

PUBLICIDAD

Vestidos recamados con las técnicas más finas de la cristalería veneciana, que tiene sus orígenes de la edad media. Zapatos de cristales. Kimonos.Vestidos traslúcidos de detalles de flores, estrellas, cristales en distintos tamaños, que dialogan con volúmenes plateados y piezas de alta joyería, que solamente una imagen puede capturar más allá de lo que el ojo asimila.

Dolce & Gabbana homenajea también el arte de la cristalería, que data desde la Edad Media. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Y estas intrincadas formas se traducen en una puesta en escena que en todas las 10 salas transmite esa magnificencia: un vestido asimétrico de crinolina, apoteósico, con prints de ‘Il Gatopardo’, aquel clásico de Luchino Visconti que hablaba de cómo esa clase noble italiana se veia en las verdes y en las maduras para adaptarse a los cambios sociales de la Unificación (ocurrida en 1867).

Todo, en medio de vals, vestidos de luto victorianos y diálogos con otro fascinante pilar de drama que hace parte de la cultura italiana, occidental y que Dolce & Gabbana ha recreado magistralmente: el catolicismo y su barroco, dominante por al menos cuatro siglos, en negro y en dorado, en luto y adoración, con capas, coronas, recamados y velos que evocan esa majestuosidad de la estética religiosa.

Homenaje a 'Il Gattopardo' de en la exposición de Dolce & Gabbana de Milán. El celular realme 12 +5G aparte de nitidez, capta la paleta predominante en cada uno de los retratos de las piezas de moda. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Un recorrido a través de la historia italiana con Dolce & Gabbana

Dolce y Gabbana siempre han tenido una oscilación creativa entre lo terreno y lo divino.

Un dilema que en la exposición se depura humanística y grandiosamente en toda la compilación renacentista que es uno de los puntos cúlmenes de la exposición: looks que recuerdan el Palacio Farnese, con todos los cuadros de santos y hombres que tuvieron su punto más álgido de belleza y humanismo precisamente en esta época de la historia y que ellos pusieron en escena en 2020, precisamente en Florencia.

En Dolce & Gabbana también se honra la época renacentista, que sobre todo homenajearon en su colección de Alta Moda en Florencia 2020 (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Chaquetas, vestidos, capas que evocan esos momentos divinos y humanos se contraponen con zapatos y vestidos recamados de joyas, con bolsos de intricada elaboración, como si se estuviese en medio de un cuadro del mismo Botticelli. Bloques de color y pinturas etéreas que por supuesto, el realme 12 +5G capta en resumen con su paleta de color.

Pero todo se corta, claro, al llegar a ese colorido picaresco que también ha hecho parte de la imaginería de la marca y sus publicidades por años, en la sala siciliana, con vestidos folclóricos y de carnaval, con prints cotidianos que incluso se reflejan en espejos, electrodomésticos, zapatos y gafas y que han hecho parte incluso de sus piezas pret-a porter.

Sicilia: parte fundamental del relato de marca de Dolce & Gabbana. Foto tomada con el realme 12 5G (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Una sala que dialoga, precisamente, con otra que tiene una puesta en escena en vivo: una típica sastrería italiana donde están trabajadoras de la marca en vivo y en directo, en medio de creaciones a medio hacer, ya terminadas, entre telas y ópera y videos de cada uno de los procesos sartoriales.

Pero Dolce & Gabbana no pierde la ampulosidad con su magnífico Bárroco Blanco, donde siguen explorando en volúmenes y drama esta estética católica y religiosa, pero con otros materiales. Y, de ahí, a las civilizaciones que dieron paso a la historia: las inspiraciones grecorromanas que han mostrado desde 2019, con lentejuelas, mitología, patrones griegos, bordados, negros y corales.

Influencias grecorromanas en 'Dolce & Gabbana: del corazón a las manos'. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Sandalias romanas doradas con piedras preciosas. Una estética que se orientaliza en la parte Bizantina, con un trono que recuerda al de Constantinopla, y donde de curvas se pasa a ese trabajo con mosaicos que los diseñadores exploran con cristales, lentejuelas y bordados, así como en siluetas limpias y modernas.

¿Cómo no conmoverse con un jumper recamado en lentejuelas doradas como mosaico, con una Virgen María o un santo de la época de Justiniano, por ejemplo?

Dolce & Gabbana retoma en su exposición los conceptos del Imperio Romano de Oriente y Constantinopla. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Pero eso no es todo: como acto casi final, era inevitable tener una parte dedicada a la ópera. Un suéter de Verdi de fondo es una humilde base para una enorme capa que honra a la Scala, otra a Turandot de Puccini, y un traje orientalista de Madame Butterfly. Una capa de marta y un vestido de flores que cierra con elegancia una exposición que es un regalo del universo para quienes aman la complejidad en la moda, su vistosidad, su dramatismo y sus devenires creativos.

Dolce & Gabbana termina con un dramático homenaje a la ópera en su exposición. (Luz Lancheros/Luz Lancheros)

Eso sí: la marca, como en una sinfonía, va terminando con gotas de belleza y genialidad, con sus exposiciones de sandalias, gafas y alta joyería en medio de salas palaciegas con mosaicos de siglos anteriores.

Así, ya no hay vestidos en los qué perderse ni maravillarse, pero sí collares de cristales imposibles, gafas icónicas recamadas, así como sandalias revestidas de ese barroco que han hecho su sello de marca, en medio de mesas Imperio, esculturas romanas y salas que evocan esa realeza precisamente que dieron a este festín audiovisual, esta puesta en escena, de una firma que no deja de sorprender en su teatral interpretación de la belleza - eterna- de su país, por siempre y para siempre.

“Dolce & Gabbana: from the heart to the hands”: Milán, Palacio Real- exposición hasta el 21 de julio.

realme 12 +5G: evolucionando en los criterios de aspiración, moda y tecnología

El realme 12+5G es uno de los celulares que podemos disfrutar en Colombia por un costo de 999 mil pesos.

Y, siguiendo la filosofía de la marca, rompe barreras entre categorías: más que una gran cámara y una batería que se carga a toda velocidad, está hecho de cuero superfino que da adaptabilidad en la mano y que viene en colores como beige y verde para ser un accesorio más de moda.