¿Adiós Adidas Samba? Estos son los tenis virales en TikTok, que les quitan la corona por su diseño, comodidad y elegancia

Looks con tenis Puma Palermo

Si hay un rey en el mundo del calzado son los tenis, que sin importar cuál sea la tendencia, tal y como pasa con los jeans, terminan combinando con todo, pues son versátiles, cómodos, y lo suficientemente elegantes para ser utilizados desde un día de oficina hasta llevarlos al Festival de Cannes como alguna vez lo hizo Bárbara Mori.

Pero este 2024, todo ha cambiado, y los expertos en moda, auguran el éxito de otro tipo de tenis que no tienen nada que ver con los famosos Converse, y es que las mujeres han dado la oportunidad a otro tipo de calzado que las hace lucir elegantes y mantiene esa comodidad que buscamos cuando sumamos este calzado a nuestros outfits.

Gracias a la influencia del ‘old money’ hemos visto ciertos cambios en la forma de vestir de las mujeres, optando por prendas de aires retro que además aportan cierta elegancia en sus outfits, dejando como resultado, los outfits más chic y elegantes de los últimos años.

La preocupación de las mujeres por verse elegantes las ha llevado a poner en lo más alto algunas prendas, entre ellas, los famosos tenis Adidas Samba, cuya popularidad despuntó a tal grado que ha provocado que se agoten en diversas tiendas, sin embargo, diversas usuarias en internet ya han dado a conocer cuáles serán su contraparte y gran rival este 2024.

Estos son los tenis que prometen quitarle la corona a los Adidas Samba

Las tendencias no solo tienen su cuna en las pasarelas y Semanas de la Moda, también en las redes sociales y la influencia del streetstyle que hacen que poco a poco esto se implante en los diseños de los famosos diseñadores y finalmente llegue a los centros comerciales.

Fue así, que gracias a TikTok, las usuarias han encontrado la competencia perfecta para los Adidas Samba y se trata de nada más y nada menos que de los tenis favoritos de Dua Lipa de los que además es embajadora, los Puma Palermo, de los que diferentes internautas que forman parte de esta famosa red social, han asegurado que son iguales e incluso mejores que los Adidas Samba, y es que hay quienes dicen que incluso son más cómodos.

Los Puma Palermo son la tendencia que le arrebata la corona a los Adidas Samba Pinterest (Pinterest)

Cada vez son más mujeres que demuestran que los Puma Palermo no solo serán los rivales de los Adidas Samba, sino que son igual de versátiles y poseen esa vibra ochentera que está cautivando a las amantes de la moda.

¿Cómo combinar los tenis Puma Palermo?

Los Puma Palermo son igual de versátiles que los Samba, por lo que no es necesario que te preocupes demasiado por cómo los vas a combinar, ya sea que los uses con vestidos o faldas satinadas que puedas complementar con un blazer o bien, optes por un look de jeans y chalecos sastre.

Para un look cómodo, combina baggy jeans con una camiseta básica y tus Puma Palermo, tendrás un outfit casual en poco tiempo. Además, lo mejor de todo es que ni siquiera es necesario optar por los blancos, pues este año la tendencia son los colores, algo que podemos encontrar en este diseño, por lo que puedes sumar un toque de autenticidad a tu outfit con ellos.