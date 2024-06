Los cortes de cabello que menos favorecen a los 50 años: son “de lo peor” según expertos

Tu peinado puede potenciarte o hundirte, por eso, te presentamos los cortes de cabello que menos favorecen a los 50 años para que huyas de ellos inmediatamente. En vez de rejuvenecer, te sumarán edad y te harán parecer que quedaste estancada en el tiempo.

PUBLICIDAD

Según Clara, no importa el tipo de cara o los rasgos que tengas, los expertos simplemente aconsejan alejarnos de ellos porque no son favorecedores para nadie, o al menos, solo una pequeña porción de la población.

Los peores cortes de cabello a los 50 años

Pixie muy corto

A pesar que muchas celebridades los popularizaron años atrás, este look no funciona en la mayoría porque puede endurecer las facciones, hacernos ver masculinas y a medida que pasa el tiempo el pelo se vuelve menos denso, así que no queda uniforme ni proporcionado.

“Es difícil disimular esas áreas cuando no tenemos suficiente cabello para cubrirlas”, aseguran desde la misma fuente, agregando que al no contar con flequillo, quedan más expuestos detalles que nos pueden generar inseguridades como líneas de expresión u orejas prominentes.

Midi demasiado capeado

Entre los peores cortes de cabello a los 50 años también resalta ser muy generosa con las capas. La media melena es muy recomendada, pero cuando excedemos las capas cortas pareceremos que venimos directo desde los años 80.

“Una media melena escalada, quizás con rizos más naturales y un toque despeinado, podría ser una mejor elección”, recomiendan los expertos en la búsqueda de un aspecto más juvenil y sofisticado, que no sea sobrio en exceso.

Muy largo y recto

Por último, este consejo se lo tomamos a Carolina Herrera, que tampoco es fanática de las melenas largas luego de los 40 años. “Una melena sin forma, que podría lucir encantadora en una joven, puede hacernos parecer mayores de lo que somos”, apuntan.

“Cuando el cabello es excesivamente largo, suele mostrar signos de envejecimiento, como sequedad, falta de vitalidad, desgaste y pérdida de brillo”, situaciones que en vez de ayudarnos, nos perjudican radicalmente.