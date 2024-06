4 cortes de cabello boho para lucir fresca y juvenil a los 40 años o más este 2024

Si buscas darle un giro por completo a tu look este 2024, debes probar los cortes de cabello boho, los cuales te harán lucir hasta con 10 años menos. Estos tienen una estética más juvenil, relajada y cargada de frescura, que nos permitirá vivir en un eterno verano a lo largo de todo el año.

Por este motivo son recomendados por los expertos a los 40 años o más, ya que como indica Vogue, “se trata de un espíritu de los años 70 envuelto en un look modernizado, y la verdad es que puedes hacer con él lo que quieras”, por lo que son fabulosos para melenas de todas las longitudes.

Cortes de cabello boho este 2024

Midi con capas invisibles

Este look se caracteriza por tener dentro capas sutiles que transformarán tu imagen, pero de una manera sutil. Le da vida y volumen a la cabellera, con cuerpo y textura, que harán de tu pelo tu mejor accesorio. Es ideal para las mujeres menos arriesgadas, que buscan algo elegante y atemporal.

Shaggy alargado

Entre los cortes de cabello boho este 2024 está muy de moda el shaggy, el cual aporta volumen en la parte alta de la cabeza para alargar ópticamente el óvalo facial. Los expertos recomiendan que las capas no rocen la altura del pómulo, sino que sean los más largas posibles, preferiblemente, que pasen de la barbilla y no originen ese efecto enmarcado.

Bob capeado

Asimismo, nos encanta el bob para melenitas más cortas y coquetas. En este caso, el largo debe ser hasta el mentón, pero con la reinvención de la modernidad puedes gozar de un pelo corto con capas para elevar el rostro y dar densidad, difuminando las puntas para que el acabado sea suave en cualquiera de sus proporciones.

Puntas desfiladas

Por último, tenemos este peinado que no modifica demasiado el largo del pelo y no requiere muchos cuidados, viéndose fenomenal liso o con ondas. Es ideal para estilizar el rostro, ya que no es tan marcado para endurecer las facciones, así también rejuvenece.