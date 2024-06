¡Bye jeans! Estos son los shorts que arrasan este 2024 por ser cómodos y elegantes: así los puedes usar con botas ‘vaqueras’

Sabemos que no hay prenda que se resista a los jeans y es casi imposible despedirse de esta prenda de una forma definitiva, pero son los shorts los que prometen darle un giro a tu estilo y robarse al menos por un momento la corona de los famosos pantalones de mezclilla, convirtiéndose en el favorito de la primavera-verano.

Por más ‘básico’ que pudiera sonar, los shorts están adquiriendo popularidad este 2024, y será el aliado perfecto para las temporadas de calor, así que ten en cuenta esta prenda para tu próximo outfit veraniego.

Shorts con bota vaquera

Los shorts no vienen solos, sino que se están sumando a la tendencia vaquera que se ha convertido en todo un éxito desde el 2023 y se refrendó gracias a Beyoncé, quien no solo ha retomado la alegría del country, sino que ha llevado looks como sombreros y botas incluso a premiaciones como los Grammy, demostrando cuál es el estilo predilecto del año.

Los shorts deshilachados serán furor este 2024

Medios especializados en moda ya lo predijeron, los shorts deshilachados serán la prenda predilecta del verano, así que si tú también quieres sumarte a la tendencia cowboy, entonces considera esta prenda para tu siguiente outfit.

Para identificar la tendencia vaquera o el cowboycore, debes tener en cuenta que este se compone de elementos que se retoman del country y Texas, tratándose de un atuendo informal que suele ser utilizado a modo de outfit diario que incorpora sombreros, boras y flecos en la ropa, así como otros ornamentos que aluden al campo.

Esta es la razón por la que los shorts con diseños deshilachados serán unos de los favoritos del verano del 2024, y es que logran combinar perfectamente con la esencia de las botas texanas que prometen ser una de las duplas más exitosas que querrás probar en los días más calurosos.

Shorts con bota vaquera

¿Cómo combinar shorts deshilachados con botas vaqueras?

Si tú eres una amante de las botas vaqueras y no quieres dejar de usarlas, pero no saber como combinarlas la temporada de verano, entonces aquí te dejamos algunas recomendaciones que harán que luzcas como una verdadera experta en moda, además te dejamos algunos looks de inspiración que pueden serte útiles.

La moda ‘vaquera’ está más viva que nunca, así que no temas sacar tus botas texanas favoritas y deslumbrar con ellas, este año, los expertos en moda auguran el éxito de este calzado con shorts deshilachados.

Si quieres lucirás de forma elegante siempre crea contrastes, ya sea que los combines con prendas superiores y calzado del mismo color, o bien, suma un blazer con un top, y si deseas darle un toque de sensualidad, entonces un bralette o bustier es la opción.

Para un estilo mucho más casual, combina los shorts y botas vaqueras con tops ceñidos básicos o camisas sueltas o bien en su forma oversize para un look mucho más estilizado, cómodo y ligero.

Algunos de los accesorios que podrías sumar, son cinturones, sombreros texanos, gafas de sol y pequeños bolsos, que serán la cereza del pastel de un outfit chic perfecto para estar ligera y cómoda y este verano.