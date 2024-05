Botas vaqueras en tendencia 2024 para combinar las minifaldas y los vestidos

Atrás quedó ese tiempo en el que las botas vaqueras se usaban solo en temporada de otoño o invierno. Con el pasar de los años, este tipo de calzado empezó a verse en las pasarelas del mundo adornando outfit de primavera y verano.

Este 2024, según la revista Vogue, las pasarelas de diseñadores como Alaïa y Alexander McQueen se convirtieron en el complemento ideal en atuendos con minifaldas, vestidos primaverales y en faldas midi, así que esto ha convertido a las botas vaqueras en un infaltable en el guardarropa y una tendencia segura.

Destacan los expertos que la moda este año, incluye diferentes diseños de botas, ya que poseen el poder de definir y regalar personalidad a los estilismos de la temporada.

Diversas fórmulas se avistan para darle continuidad a las tendencias más predominantes, desde combinaciones con mini faldas hasta looks compuestos por minivestidos que van bien con botas en su versión over the knee.

Entre las fórmulas hay 5 estilos que son lo máximo de la temporada y aquí te los mostramos:

Botas vaqueras con falda larga

Las maxi faldas denim son máxima temporada esta primavera, además es una pieza básica en tu armario. La combinación perfecta debe ser con una t-shirt y las botas vaqueras en colores neutros para un look casual, pero elegante. Un adicional para hacer este outfit más chic es incorporar un cinturón, unos lentes de sol, joyería y una bolsa.

Botas vaqueras con vestido

Llevar cowboy boots con vestidos es una de las formas más girly que existen para llevar esta combinación. Cortos, midi o largos, cualquiera es una gran alternativa que, bien estilizada, se convierte en un acierto.

En esta temporada lo ideal es optar por vestidos con prints florales y de siluetas más boho.

Si estás buscando un outfit más de noche, un clásico little black dress con un par de botas vaqueras no falla.

Botas de piel con vestido camisero corto

Combinar unas botas vaqueras en tendencia con un vestido camisero corto de manga larga, resulta un outfit muy sofisticado. La prenda puede llevar detalles bordados en diferentes tonalidades que pueden jugar de manera armónica con los colores de las botas en uno de sus acabados más clásicos.

Jugar con patrones y colores entre sí puede dar resultados de lo más interesantes, algo que destacará aún más si el acabado de las botas va en gamuza o una textura similar. Cada detalle suma.

Botas con mini falda lisa

Usar botas con mini falda es algo cada vez más común, pero si a esto le agregas suéteres de punto te da un toque juvenil y más si la prenda de abajo es tableada, puedes usarlas sin problema en un día normal.

El estilo urbano es parecido, pero en este las botas se usan con detalles de bordado llamativos y colores intensos, pero además se visten prendas modernas como chaquetas de cuero, abrigos o faldas asimétricas.

Botas por arriba de las rodillas con minifaldas de volantes

Las dramáticas botas por arriba de las rodillas con diseños estampados son una combinación muy casual y juvenil que no hay nada más que estilice que con una minifalda de volantes y una blusa de cuello alto, sin mangas y con transparencias.