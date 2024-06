¿Quieres lucir elegante? 3 peinados ‘old money’ que son fáciles de hacer y reflejan sofisticación

Peinados old money

Si buscas inyectarle lujo, sofisticación y elegancia a tu día a día, nada mejor que estos peinados ‘old money’, que son fáciles de hacer, sin distinción de edades o de compromisos en la agenda. Ya sea para ir a la oficina, ver a tus amigas o hacer diligencias, son válidos en cada situación social por su practicidad.

Su atemporalidad se combina con su toque minimalista, “que los vuelve de las opciones más sencillas y prácticas para triunfar durante la estación más calurosa del año”, apuntan los expertos de Glamour.

Peinados old money para el diario

Coleta de caballo

Los peinados old money no solo son los recogidos clásicos que no dejan ni un pelo a la vista, sino también aquellos que juegan con el movimiento y la textura capilar, como una buena coleta de caballo alta. Es sobrio y sofisticado, así como sexy y seductor si lo combinas con un buen maquillaje.

Media coleta

El semirecogido es otra de las versiones del modelo anterior que nos cautiva, sobre todo porque luce mucho más femenino por dejar parte de la melena suelta y expuesta. Es un peinado práctico, que nos queda bien tanto para eventos de día como de noche y que se lleva con ondas, rizos o alisado.

Conforme con la misma fuente, “la clave para reinventarlo bajo las tendencias de primavera-verano 2024 está en llevarla con acabado glossy y con estilo coquette”, casi como si estuviéramos imitando el efecto wet que usan las famosas en las alfombras rojas.

Recogido con mechones sueltos

Por último, si buscas algo más glamuroso para llevar con un vestido o un outfit más sobresaliente, hazte un recogido alto, medio o bajo pero siempre dejando mechones sueltos que enmarquen el rostro y le den un aire de frescura y juventud más adaptado a lo que se busca este 2024.