4 peinados ‘clean hair look’ que te hacen ver más joven entre los 40 y 60 años

Desde hace tiempo escuchamos en las redes sociales la estética de clean hair look, la cual tiene varias opciones de peinados para el día a día.

Esta tendencia hace referencia a estilos minimalistas, donde destaca la sencillez, la naturalidad y la elegancia, impulsada por celebridades de la talla de Hailey Bieber, Bella Hadid o Kendall Jenner.

Peinados clean hair look para mujeres de 40 o más

Moño de bailarina

También denominado como chongo bajo, “la finalidad de este look es realizar un peinado en el que todo el rostro quede limpio y despejado, lo cual, a su vez favorece el efecto de rostro estirado”, apuntan desde Telva. Para esto será necesario que tomes entre tus herramientas un cepillo de pulir y gel de fijación.

Coletas minimalistas

Por otro lado, a este look puedes darle la altura que desees. Ya sea pegado a la base del cráneo o muy alta, al estilo de cola de caballo, son dos peinados clean hair look muy trabajados porque la idea es que el pelo no se salga en pequeños mechones. Lo que nos encanta de ellos es que podemos hacerlos los días que no nos da tiempo de lavarnos el cabello.

Media coleta

Pero si prefieres dejar parte de tu cabellera expuesta, entonces opta por esta versión semirecogida, que aporta mayor frescura y feminidad, sobre todo si tienes el pelo largo o en capas, para un efecto más pulido. El control de los babyhairs es clave para que quede perfecto.

Liso pulido

Y sí, no se queda solamente en recogidos impolutos. También puede ser un liso a todo lo que da, que te dé una estética sobria pero sofisticada. Eso sí, para llevar esta clase de peinados clean hair look sí hace falta tener la melena limpia e hidratada, pues de lo contrario no se verá bien suelto.