¿Adiós leopardo? El estampado animal print de pitón es furor y así puedes llevarlo con estilo

El verano llegará con mucha clase y será de la mano de un estampado de vuelve para marcar la pauta. Se trata del animal print de serpiente. Atrás quedarán los estampados de leopardo, pues grandes diseñadores dejaron claro que para esta temporada las pitones son las que tomarán el protagonismo. Fendi y Gucci se lucieron en sus pasarelas mostrando lo que traerán.

Como es sabido la moda es cíclica, por lo que esta no es la primera vez que el estampado de serpiente está en boga, pues apareció por primera vez a finales de la década de los años 60, aproximadamente, y tuvo gran influencia de la cultura rock y glam. Hace más de 40 años, usar este tipo de moda era sinónimo de lujo y distinción

No fue algo que solo se limitó a sacos, pues también se llevaba en carteras, pantalones, blusas, vestidos, botas, zapatos, cinturones y más. Llevar estas prensas requiere de tener cierto atino para para no lucir sobre cargada. Una de las ventajas del estampado de pitón es que puede ser favorecedor para una amplia variedad de tipos de cuerpos, dependiendo de cómo se use.

Por ejemplo, para una figura rectangular, este tipo de prenda añade dimensión y crea la ilusión de curvas. Mientras que en las mujeres con el cuerpo de reloj de arena, lo suelen llevar las chicas que desean acentuar sus curvas naturales. Pero si el cuerpo es tipo pera, lo mejor es llevarlo solo en la parte superior para equilibrar las proporciones.

El estampado de pitón es versátil y puede ser muy estiloso si se usa correctamente. Con la combinación adecuada de prendas y accesorios, puede realzar cualquier look, aportando un toque de sofisticación y atrevimiento. Es importante que sepas que este al llevarlo debes tener cuidado. Los expertos en moda aconseja solo usar una prenda central o un accesorio.

Tampoco usar otros estampados, elegir la talla correcta para que no resulte desfavorecedor, y no llevar demasiados accesorios.

Look 1

Puedes optar por un vestido largo con estampado de pitón, que te haga ver refinada. También puedes optar por un vestido unicolor, pero sacarle partido con, los accesorios como bolsos, zapatos o cinturones de pitón.

Look 2

Para un día en a oficina puedes lucir un jean negro o azul clásico, corte alto, con un camisa suave en animal print de pitón marrón o gris, al que le puede destacar con un cinturón discreto, y completar el outfit con sandalias de corredizas o zapatos mocasines.

Look 3

Un pantalón claro en estampado de serpiente, ceñido al cuerpo, en equilibrio perfecto con una camisa básica negra, acompañado con un collar largo y zapatos stilettos, te verás perfecta.